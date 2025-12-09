不只是床伴！ 夫妻創業黃金搭檔 「5大星座組合」最會賺
俗話說「夫妻同心，齊力斷金」，不少夫妻不只是床伴，更是事業上得力合作夥伴！夫妻一起創業，誰最會賺？小孟塔羅雲蔚老師點出夫妻創業「五組黃金搭檔 」，揭露哪些星座最適合一起做生意。從穩健型到創新型，分析各自的分工優勢與風險。哪種性格配對適合開店、做品牌或創業，還能學到避免合作雷區的小撇步。上榜配對的星座組合從衝勁型到穩健型皆有，其中金牛×摩羯以務實與長期策略奪冠；處女×金牛則憑細節與品質控名列第二；牡羊×獅子爆發力強、雙子×天秤創意加公關效果佳；天蠍×巨蟹則以策略與客情互補入榜。雲蔚老師強調，掌握互補分工，夫妻更能合作共富。
12星座適合一起做生意賺錢的夫妻組合TOP5
TOP 5 天蠍座 × 巨蟹座
這樣的組合是最想賺錢！天蠍座頭腦冷靜，看到機會則立刻出手不拖泥帶水。巨蟹座會把人緣和客戶照顧好，長期客戶回流是他們的強項。天蠍座負責策略、巨蟹座負責人情，這樣分工一來一往，很多事情都能順利成事。遇到問題也會坐下來談，不會互相甩鍋。合作久了，信任會慢慢堆起來，賺錢也越來越踏實。正所謂「同舟共濟」，兩人互補又可靠，做生意既有溫度也有獲利空間。講白話就是：一個想賺，一個會留客，錢自然滾進來，值得考慮。
TOP 4 雙子座× 天秤座
這組超會把東西賣給別人，雙子座點子多又會說話，行銷、宣傳手到擒來。天秤座擅長談判、處理人際，客戶關係維繫得好，合作案容易談成。雙子座想法點子一堆，天秤座幫忙拿捏美感和平衡，兩個人一搭一唱就能把創意變現。碰到衝突時，他們比較願意用溝通解決，不會冷戰。左右逢源是他們的優勢，能同時擴大市場和維持好口碑。換句話說，創意加上公關，生意會做得又寬又穩，能當夫妻又能當合夥人，很有機會賺到持續收益。
TOP 3 牡羊座 × 獅子座
想要快速開張、迅速出成績，這對很適合。牡羊座衝勁十足，喜歡先做再說，能帶動節奏；獅子座愛當主角，擅長吸睛和品牌表演，能把客戶吸引過來。兩人一起做事時，速度和舞台感都到位，常能在短時間創造高話題度。碰到問題也能快速決斷，不會拖延太久。只要別太愛面子吵起來，一鼓作氣把案子推完，業績就會很亮眼。總之，衝勁＋表現力＝強烈爆發力，適合要快速成長或需要高曝光的生意，績效常常讓人眼睛一亮。
TOP 2處女座 × 金牛座
做事要穩、要有品質，這對很合拍。處女座把流程、細節抓得很緊，品質控得好，顧客放心回購；金牛座負責資金和談判，會把帳面弄得漂亮。兩人合起來就是：處女座保內在品質，金牛座保證外在穩定獲利。處理問題時，他們喜歡把事情拆開來，一樣一樣解決，不會瞎亂。靠日常的紀律和耐心慢慢累積，生意會越做越穩。滴水穿石是他們的寫照，長期經營下來，口碑和獲利會自然長大。講白話，這組合就是踏實又可信，適合想要做長線、講品質的生意。
TOP 1 金牛座 × 摩羯座
老實說，想要把生意做穩、把錢存大，這兩個組合在一起就對了。金牛座務實，花錢有分寸，會把日常運作打理好；摩羯座擅長擬定長期策略，知道何時該投資、何時該守住。兩人合起來一人執行一人規畫，步步為營，風險控得好，收益也慢慢堆積。遇到市場波動時，他們會一起看數字、調整計畫，不會被情緒左右。一步一腳印的態度讓生意越做越大，客戶信任也會慢慢累積。總之，穩健又有耐心，長期獲利非常可靠。
東森財經新聞關心您
民俗說法，僅供參考
（封面示意圖／翻攝Pexels）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
4生肖12月迎來運勢高峰！升職加薪一把抓
4生肖12月迎來運勢高峰！升職加薪一把抓EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
唐綺陽揭本週運勢！木土被觸動「易發社會事件」
生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布12月8日至12月14日的一週星座運勢，她指出這週星象影響為「火星衝刺、木土被觸動、海王星順行、水星二度進射手」；本週火星衝刺，脾氣容易急躁，或遇事又急又快，特別要當心火災、衝突與交通安全。木土被觸動，容易引發社會事件，多留意觀察大趨勢。海王星順行，農曆年將至，做好準備迎接新局面。水星二度進射手，用更智慧的角度看事情，可為未來做規劃。民視 ・ 1 天前 ・ 3
最後衝刺！2025年末貴人運爆棚4生肖，屬馬自動吸引別人幫忙，「他」曾幫過的人回頭報恩
距離新的一年2026只剩下一個月，大家應該都很像做最後衝刺，來為今年畫下完美的句點吧！命理專家艾菲爾老師分析，在這一個月左右，將會有4組生肖獲得宇宙的祝福，過往的努力都會化成人脈來回報，在關鍵時刻貴人女人我最大 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「桃園之星」一週運勢12/8~12/14雙子桃花增多
牡羊座 牡羊座易因細節疏漏被挑戰的一周。溝通協作，細節制勝。本周牡羊座們需將重心放在團隊協作上，會議、彙報、文書往來增多，提前檢查細節與資料是制勝的關鍵。需拿出耐心協調多方意見，用行動推動共識達成。另外，本周雖有報銷、尾款等入帳，但娛樂、社交消費還是需要節制。健康注意咽喉不適，多飲水。愛情是水月鏡桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億 3星座偏財運勢不可擋
威力彩明（8日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示「3星座」在12月將迎來財運的大幅提升，過去一年的困境與阻礙，都將在這個月獲得突破。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
小孟老師運勢／12星座運勢曝！水瓶座「做好1事」得財
生活中心／綜合報導12月8日（週一）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日眾多星座桃花運勢旺，其中獅子座戀愛有所突破，天蠍異性緣相當好，建議有單身意願的雙魚多向外發展，有望遇見桃花；財運方面，水瓶座有得財小撇步，專家建議積極理財。民視 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 95
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1098
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 52
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 1
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 210
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 130
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 521
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 129
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 3 小時前 ・ 14