不只是床伴！ 夫妻創業黃金搭檔 「5大星座組合」最會賺





俗話說「夫妻同心，齊力斷金」，不少夫妻不只是床伴，更是事業上得力合作夥伴！夫妻一起創業，誰最會賺？小孟塔羅雲蔚老師點出夫妻創業「五組黃金搭檔 」，揭露哪些星座最適合一起做生意。從穩健型到創新型，分析各自的分工優勢與風險。哪種性格配對適合開店、做品牌或創業，還能學到避免合作雷區的小撇步。上榜配對的星座組合從衝勁型到穩健型皆有，其中金牛×摩羯以務實與長期策略奪冠；處女×金牛則憑細節與品質控名列第二；牡羊×獅子爆發力強、雙子×天秤創意加公關效果佳；天蠍×巨蟹則以策略與客情互補入榜。雲蔚老師強調，掌握互補分工，夫妻更能合作共富。

12星座適合一起做生意賺錢的夫妻組合TOP5

TOP 5 天蠍座 × 巨蟹座

這樣的組合是最想賺錢！天蠍座頭腦冷靜，看到機會則立刻出手不拖泥帶水。巨蟹座會把人緣和客戶照顧好，長期客戶回流是他們的強項。天蠍座負責策略、巨蟹座負責人情，這樣分工一來一往，很多事情都能順利成事。遇到問題也會坐下來談，不會互相甩鍋。合作久了，信任會慢慢堆起來，賺錢也越來越踏實。正所謂「同舟共濟」，兩人互補又可靠，做生意既有溫度也有獲利空間。講白話就是：一個想賺，一個會留客，錢自然滾進來，值得考慮。

TOP 4 雙子座× 天秤座

這組超會把東西賣給別人，雙子座點子多又會說話，行銷、宣傳手到擒來。天秤座擅長談判、處理人際，客戶關係維繫得好，合作案容易談成。雙子座想法點子一堆，天秤座幫忙拿捏美感和平衡，兩個人一搭一唱就能把創意變現。碰到衝突時，他們比較願意用溝通解決，不會冷戰。左右逢源是他們的優勢，能同時擴大市場和維持好口碑。換句話說，創意加上公關，生意會做得又寬又穩，能當夫妻又能當合夥人，很有機會賺到持續收益。

TOP 3 牡羊座 × 獅子座

想要快速開張、迅速出成績，這對很適合。牡羊座衝勁十足，喜歡先做再說，能帶動節奏；獅子座愛當主角，擅長吸睛和品牌表演，能把客戶吸引過來。兩人一起做事時，速度和舞台感都到位，常能在短時間創造高話題度。碰到問題也能快速決斷，不會拖延太久。只要別太愛面子吵起來，一鼓作氣把案子推完，業績就會很亮眼。總之，衝勁＋表現力＝強烈爆發力，適合要快速成長或需要高曝光的生意，績效常常讓人眼睛一亮。

TOP 2處女座 × 金牛座

做事要穩、要有品質，這對很合拍。處女座把流程、細節抓得很緊，品質控得好，顧客放心回購；金牛座負責資金和談判，會把帳面弄得漂亮。兩人合起來就是：處女座保內在品質，金牛座保證外在穩定獲利。處理問題時，他們喜歡把事情拆開來，一樣一樣解決，不會瞎亂。靠日常的紀律和耐心慢慢累積，生意會越做越穩。滴水穿石是他們的寫照，長期經營下來，口碑和獲利會自然長大。講白話，這組合就是踏實又可信，適合想要做長線、講品質的生意。

TOP 1 金牛座 × 摩羯座

老實說，想要把生意做穩、把錢存大，這兩個組合在一起就對了。金牛座務實，花錢有分寸，會把日常運作打理好；摩羯座擅長擬定長期策略，知道何時該投資、何時該守住。兩人合起來一人執行一人規畫，步步為營，風險控得好，收益也慢慢堆積。遇到市場波動時，他們會一起看數字、調整計畫，不會被情緒左右。一步一腳印的態度讓生意越做越大，客戶信任也會慢慢累積。總之，穩健又有耐心，長期獲利非常可靠。

廣告 廣告

東森財經新聞關心您

民俗說法，僅供參考

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



冬至財運翻轉！「5星座+5生肖」掌握財富契機 有增值潛力

「12生肖」本週運勢曝！ 屬猴把握賺錢機會 屬龍要用點心機

再熬一週迎重大轉運！3星座事業+財運同步爆發