不只是想討摸！狗狗用頭頂人的 5 大原因：其實牠正在「標記」你

火報記者 張舜傑／報導

對狗狗來說，突然把頭頂過來看起來像是在撒嬌討摸，但這個動作不只是親密表現，還包含氣味交換、情緒確認與關係建立的意義，用頭頂人是一種帶有「標記」意味的社交行為 。

留下自己的氣味標記你

狗狗的臉部與頭部周圍分布著氣味腺體，當牠用頭頂你時，會將自身氣味留在你身上。這對狗狗來說是一種無聲的宣告，表示你是牠認可的對象，也屬於牠的安全圈範圍。這種氣味標記並非佔有，而是建立熟悉與安心感的方式，讓牠在聞到你身上的味道時能感到穩定。

狗狗頂人時，能留下牠的氣味、確認你的情緒狀態，也是在測試是否適合互動。圖:istockphoto

確認情緒狀態與關係距離

狗狗靠近你並用頭頂住，常伴隨觀察你的表情與反應，牠正在確認你的情緒是否平穩，也在測試當下是否適合互動。若你回以溫和語氣或撫摸，牠會進一步加深信任感。這個動作同時也是一種距離管理，代表牠願意進入你的親密空間。

尋求安全感與情緒安撫

在感到不安、受驚或環境變動時，狗狗更容易出現用頭頂人的行為。透過貼近你，牠能感受到熟悉的氣味與體溫，進而穩定情緒。這與幼犬時期靠近母犬的行為相似，屬於本能層面的自我安撫方式。

表達依附與信任關係

當狗狗願意用頭頂你，代表牠對你沒有防備心，願意將頭部這個脆弱部位靠近你。這是高度信任的表現，也是一種社交訊號，表示牠把你視為群體的一員，而非外來者。這類行為在與主要照顧者之間最常出現。

主動邀請互動與關注

有些狗狗會在想要互動、散步或玩耍時，用頭頂人來引起注意。這比吠叫更溫和，也更符合牠們的社交方式。當牠發現這個動作能換來你的回應，就會逐漸成為牠固定使用的溝通手段之一。

當狗狗感到不安或想尋求關注時，也會用頭頂人來獲得安全感與回應。圖:istockphoto

狗狗用頭頂人，不只是單純討摸，而是融合了氣味標記、情緒確認、安全感需求與信任表現的綜合行為。這個動作代表牠正以自己的方式把你納入牠的心理範圍，也是一種溫和而親密的交流方式。當飼主理解背後的意義，就能更準確讀懂狗狗的情緒，讓彼此的互動建立在安心與信任之上。