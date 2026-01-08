不只是愛漂亮，更是愛自己！解析 Sisley、OPI、朵茉麗蔻如何養出讓女生也回頭的高質感氛圍

（圖／品牌提供）

2026 年美容保養趨勢更邁向「精緻化」，關鍵就在於細節的極致呵護。本篇整合 Hair Rituel 頂級髮肌儀式、OPI 植萃手足科學與朵茉麗蔻「基本 4 點」面部抗老升級。透過分層保養與植物活性成分，從頭皮淨化、手足夜間封閉修護到臉部能量管理，全方位修復身心屏障，協助女性在繁忙生活中找回自信光采，活出細膩無瑕的高質感狀態。

Hair Rituel by Sisley 頂級髮肌養護系列

Hair Rituel 頂級髮肌養護品牌旗艦店進駐信義新光三越A8，針對現代人日益繁忙的生活節奏，特別打造多元化互動空間，讓每位訪客無論是工作間隙或是假日休閒時光，都能在此獲得專業關懷與舒緩放鬆。Hair Rituel的髮品深受市場喜愛，尤其是各種頭皮、髮質問題都能在這裡找到解答，比如不想塌髮有異味就可以從「洗前護理」開始，Hair Rituel by Sisley 的賦活重升深層潔淨髮精露針對出油頭皮與髮根扁塌問題設計，在洗髮前使用能深層吸附油脂與殘妝，並注入香芹籽、爪哇茶、紅沒藥醇等植萃，打造 SPA 級頭皮潔淨感。

Hair Rituel by Sisley 賦活重升深層潔淨髮精露 200ml／3,300元（圖／品牌提供）

頭皮清洗乾淨後，在洗髮精的選擇上也不能馬虎，可以考慮超人氣的「賦活重升濃密洗髮精」，也是煥發活力的髮肌保養儀式第一步，添加髮根賦活配方作用於髮根，穩固強化髮根。隨後使用賦活重升髮精華，含高濃度維生素、礦物質、植物活性萃取及蛋白質，有效強健髮根，讓頭髮更為豐盈強韌，同時維護天然髮色清新香氛能更加提升活性成份功效，自上市以來已榮獲68項國際大獎肯定。

Hair Rituel by Sisley 賦活重升濃密洗髮精 200ml／2,700元、賦活重升髮精華60 ml／6,750元（圖／品牌提供）

如果要成為精緻女孩絕對要注重頭皮滋養，這款賦活重升健康髮膜也是必備單品，富含4種植物精華油，賦予秀髮強健活力，閃耀健康光澤，添加乳木果、澳洲胡桃、茶花、及榛果精華油四大優質脂質能密集滋養髮絲，提供髮絲養份，清新香氛能更加提升活性成份功效，細緻綿密質地，特別適合髮肌按摩使用，輕盈配方能輕鬆塗抹於髮根至髮梢。

Hair Rituel by Sisley 賦活重升健康髮膜 200ml／3,300元（圖／品牌提供）

OPI 植萃全效專業手足保養系列

我們的雙手，其實比臉更容易顯老，手部肌膚更薄、油脂腺少，在長期頻繁使用、清潔、照射陽光下，雙手缺水、乾扁皺紋與鬆弛，將比臉部更為顯著。而擔任承擔身體重量的避震器的足部，更是處在崩壞最前線。OPI推出全新一代科研養護— Nature Strong植萃全效專業手足保養系列，隨時隨地讓你的手足指尖保持最佳狀態！

OPI品牌NO.1暢銷經典美膚油— 指緣油 (小金油)、指緣筆正式宣告升級回歸！超越單純指緣油的百搭多重用法，從乾裂指緣到黯沉關節全面呵護、掃蕩粗糙瑕疵，養出無暇細緻肌。新一代指緣油、指緣筆針對居家、隨身2種養護需求，分別進行成分重整優化，滋潤續航力更升級，一滴即刻浸潤滋養雙手，每日早晚以油滋養手足，再於乾枯關節指緣特別加強護理，肌膚亮度細緻度完美升級。

OPI 植萃全效指緣油 8ml／780元、15ml／1,200元（圖／品牌提供）

新一代指緣筆注入尿素、蓖麻油，加強軟化角質、柔嫩保濕，並添加酵母修護精華、海藻萃取，修護皮膚微生態同時提升抗老穩膚力，清爽凝膠質地，方便出門在外、隨時隨地潤護雙手，指尖肌膚宛如新生、天然美肌濾鏡開到最強。

OPI 植萃全效黃金指緣筆 7ml／880元（圖／品牌提供）

為完美掌握夜間黃金修復期，新一代OPI保養系列，加入全新養護生力軍，推出專為極度乾枯、需深層養護的崩壞指尖所設計的晚安救援面膜— 植萃全效夜間修護指緣霜。每晚睡前指緣油滋養指緣及手足乾燥處後，即可取適量夜間修護指緣霜塗抹，油封浸潤、保水並鎖住養分，一覺醒來，肌膚透亮細緻進階、回歸水嫩好命手！

OPI 植萃全效 夜間修護指緣霜 20ml／1,200元（圖／品牌提供）

OPI旗下熱賣30年、擁有絕佳修護力的經典護手霜也同步升級回歸！集前一代護手霜與潤足霜之大成，新一代植萃全效手足修護霜，以屏障修護、彈潤保濕、細緻透亮3大美肌要素為目標，注入乳木果油及摩洛哥堅果油等高濃油脂，不僅吸收力更強、抗老與保濕續航力更有感升級，一罐即可杜絕手足粗糙硬皮、回歸光滑透嫩。

OPI 植萃全效 手足修護霜100ml／900元、250ml／1,800元（圖／品牌提供）

朵茉麗蔻 經典保養組合「基本4點」日台同步全面進化升級

以漢方製藥公司「再春館製藥所」起家，宣布品牌經典保養組合「基本4點」日台同步全面進化升級。本次升級，不僅成功將抗老維度推進至細胞的能量發電廠─ 「粒線體」，為肌膚注入核心青春能量全面提升成分的迅速滲透及長效屏障功能，確保關鍵有效成分都能被精準導入並長效封存。朵茉麗蔻透過「基本4點」傳遞「分層保養」的抗老哲學，精準針對肌膚結構與需求，透過「潤、活、養、護」四道工序，將保養功效加乘極大化，維持肌膚光澤與彈性。

朵茉麗蔻 基本4點 9,900元（圖／品牌提供）

第一招「化妝水」：【潤】保濕液 — 為肌膚打造水潤基底，由內而外透出飽滿光澤，保濕液不只肩負為肌膚打造水潤基底的重任，更是開啟後續保養的關鍵第一步。

第二招「精華液」：【活】美活肌精華 — 喚醒肌膚核心循環活力，從根本打造充滿活力的透明感肌膚。本次升級提升1.5倍微膠囊粒子，讓關鍵成分的滲透力再提升，實現高效且溫和的抗老保養體驗！

第三招「乳霜」：【養】乳霜20 — 凝聚半世紀膠原蛋白研究的精粹之作，本次升級再導入「超導層狀滲透技術」，幫助乳霜中豐富的油性關鍵保養成分深層吸收，帶來全方位的膠原養護。

第四招「乳液」：【護】保護乳液 — 雙重屏障機能，對內封存、對外守護，「保護乳液」搭載雙重屏障機能，完美實現對內封存、對外守護。肌膚不僅水潤且輕透，更呈現出滑嫩、平衡且細緻有彈性的絕佳狀態。

朵茉麗蔻 保濕液／1,500元、美活肌精華／3,000元、乳霜20／3,900元、 保護乳液／1,500元（圖／品牌提供）

