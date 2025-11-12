不只是手環更是AI JACFIT JMate2運動手環的聰明健康革命

（記者李克明／台北報導）市面上多數穿戴手環僅能被動記錄步數與心率，然而成強科技推出JACFIT最新一代JMate2的運動手環，搭配 Jacfit Plus APP打破傳統，以AI智能教練系統重新定義「運動效率」。

圖／成強科技推出JACFIT最新一代JMate2的運動手環，搭配 Jacfit Plus APP打破傳統，以AI智能教練系統重新定義「運動效率」。（成強科技提供）

JMate2能精準掌握使用者心率、卡路里消耗與身體活力指數，並根據個人心率區間、運動歷史與恢復狀態，主動建議運動強度與休息時間，讓「30分鐘運動達成別人3小時的成效」。這不只是手環，而是整合專業教練智慧的「運動策略中樞」，讓每次訓練都更有意義、更有效率。

一盞燈，比教練更懂你

JMate2運動手環內建創新的Zone智能燈號訓練系統，在運動中即時以燈號提示強度區間（Zone），協助使用者精準掌控心率節奏。

當燈號維持在綠色，代表身體處於理想燃脂區；紅燈閃爍時則提醒降速恢復，避免過度訓練。AI會依據心率變化與歷史紀錄自動微調節奏，使每一次訓練都更有效率。「一盞燈，比教練更了解你的節奏」，JMate2讓訓練不再盲目，讓身體與科技同步呼吸。

Jacfit × Jacfit Plus：打造遊戲化的健康生態圈

JACFIT JMate2運動手環提供免費下載的Jacfit Plus App系統，是整個健康生態的核心，透過Jacfit Plus App讓運動變得像遊戲一樣好玩，擁有超過20種虛擬賽道、互動挑戰與全球連線模式；跑步、騎車、慢跑、拳擊，甚至超慢跑，都能在線上與世界玩家一較高下，「你玩的是遊戲，我們算的是運動科學」。

圖／JMate2能精準掌握使用者心率、卡路里消耗與身體活力指數。（成強科技提供）

Jacfit Plus App更是健康數據中樞，整合AI教練建議、身體狀態追蹤、睡眠與恢復指數分析，並支援家庭關懷功能；從心率、血氧、女性週期到每日活力分數，數據完整呈現，讓健康管理真正落地。

從專業教練到一般上班族，一套科技全覆蓋

JACFIT堅持以同一套專業標準，打造從健身房教練到一般家庭都能使用的運動科技；對於長期久坐的上班族，JMate2運動手環提供即時心率回饋與活力建議：「燈號轉紅就降速、綠燈維持穩定燃脂」。

不論是在辦公室、樓梯間或公園，打開Jacfit Plus選擇「日常登階挑戰」、「瑜珈」或「快走」等模式，一鍵啟動即可；每一次運動都會自動記錄，圓環填滿的那一刻，就是看得見的進步。

懂你的JACFIT，陪你持續變強

JMate2運動手環不只是一項運動裝置，而是能與你同步成長的夥伴。每天早晨打開Jacfit Plus先看昨晚睡眠摘要，再查看身體活力指數；若恢復分數偏低，AI會建議以輕運動或伸展取代高強度訓練，晚上還能與家人一起檢視心率與睡眠報告，形成共同運動習慣，當娛樂、數據與健康管理三者整合，運動不再是負擔，而是生活的一部分。

玩出健康，也能練出專業

JACFIT相信，科技應該讓運動更簡單、更有趣，也更科學。JMate2運動手環搭配免費Jacfit Plus App，一支手環就能開啟你的智慧健康生活。

無論你是專業選手、健身新手，或想擺脫久坐疲勞的上班族，都能在JACFIT的生態中找到專屬節奏。現在開始，把「運動」變成生活裡最聰明的一場遊戲：「用玩的方式，練得更好。」

