不只是拉鍊大王！解密YKK另一大事業 因「這地標」在台深耕36年

台灣YKK AP董事長安田典生(中)談起當時進入台灣的契機，起因是以國際標取得台北站前新光人壽大樓工程案。（圖／YKK提供）

從褲頭上一條小小金屬拉鏈，到高樓外牆上一整片鋁製門窗，日本百年品牌YKK集團，把看似不起眼的「五金」做成全球級大事業。36年前，YKK AP建材事業因取得台北車站新光三越國際標而插旗台灣，把日本鋁窗精密工藝原汁原味帶進本土市場，甚至在台建工廠、落地深耕，YKK AP的高水密鋁窗，悄悄成為國內各大建商口中指定的第一品牌。

YKK集團事業版圖橫跨拉鏈與建材兩大領域，旗下分為專攻拉鏈事業的YKK與專注建築建材的YKK AP兩家公司，AP正是「Architectural Products」之意，象徵集團正式從服裝五金跨入建築外殼。YKK AP在台灣市場主力布局鋁門窗、隔音窗與帷幕牆等產品，以水密性、隔音性著稱。

YKK集團向來強調「世界一致的技術、品質、機械加工」，不僅產品要自己做，就連生產設備也堅持自家研發。YKK AP素材事業部從鋁錠開始，一路經過鑄造、擠壓、熱處理到表面處理上色，最後產出長條鋁擠型，再送往各製造事業部切斷、加工、組裝，連窗戶主要五金配件也有專責部門生產，形成徹底的一貫生產體制。這種從原料到機器、再到配件都牢牢掌握在自己手上的模式，被視為穩定品質的關鍵。

截至2025年3月底，YKK AP在全球共有39個製造據點，海外據點橫跨12個國家與地區，年營業額達5,616億日圓、員工超過1萬8千人。位於台北市中山區民權東路二段的台北總公司，建築外觀以拉鏈意象設計，讓品牌象徵直接「長」在建築立面上，辨識度極高；在台布局方面，YKK AP除台北總公司外，還有桃園楊梅工廠，以及台中與高雄兩個營業據點，形成北中南服務網絡。

YKK AP於1989年正式進入台灣市場，真正的轉捩點則來自台北站前新光人壽大樓工程案。當年YKK AP以國際標拿下這樁代表性工程，也促使公司於1992年在桃園楊梅設立生產工廠，宣示建材事業在台灣「在地製造、原廠直營」的長期承諾。1994年，YKK AP正式投入台灣鋁窗市場，開始將日本在高水密、高氣密、高耐風壓上的技術，轉化為一樁樁具體建案。

面對台灣一年數個颱風、沿海高鹽分、豪大雨頻繁的環境，YKK AP選擇以技術正面迎戰。2006年研發出水密性能1000Pa的YRB系列，當時被稱為全球唯一高水密鋁窗，直接把住宅標準拉高一級；2016年再推出YRB-A系列，水密性能一舉提升至1500Pa，成為目前台灣市場的主力銷售產品。看準高齡化社會趨勢，YKK AP隔年再推出YRB-A無障礙平軌系列，把窗框設計與地板齊平，讓輪椅、拐杖族與銀髮長輩都能輕鬆通行，被視為兼具機能與安全的通用設計。近年持續創新，2024年前後再推出R’s NEO系列，以細緻線條與隱框設計營造類帷幕牆外觀，備受建設公司青睞，成為新世代高質感建案的主力選項之一。

龍寶建設董事長張麗莉(右)與生產力建設總經理、台灣建築中心顧問張芳民，都指定使用YKK AP高水密鋁窗產品。（圖／YKK提供）

台灣YKK AP董事長安田典生與總經理張國安多次強調，YKK AP在台灣已經深耕36年，採「原廠直營」模式經營，與一般純代理品牌劃出明顯差異。公司長期配置多名日籍外派技術人員駐台，直接對接建商與設計端需求，全台也建置保固與原廠維修團隊，從設計階段到售後服務維持同一套技術標準，逐步累積起在建築圈的口碑。

在高端住宅市場，YKK AP早已成為不少建商的標準配備。包括龍寶建設董事長張麗莉，就已連續使用YKK AP長達26年。她坦言，雙方合作可以追溯至2004年的「文化臻邸」案，多年來住戶回饋始終正面，也讓公司在後續推案中持續選用同一品牌，形成一種長期信賴關係。

從一顆拉鏈頭，到一整片建築外殼，YKK集團用的是同一套邏輯：把看似微小的零組件做到極致，靠著自製設備、一貫生產與職人訓練，證明工藝也能成為品牌最強的護城河。如今，台灣市場已成為YKK AP全球39座據點中的重要一環。

