不只是換新家 換一種生活方式 寬月室內設計解析新年居家關鍵趨勢

生活中心/綜合報導

隨著農曆新年將近，許多民眾開始規劃年後的居家整修與搬遷計畫。相較過往著重於風格與視覺效果，近年來居家設計的討論焦點，逐漸轉向生活實用性與長期居住的舒適度。對多數屋主而言，裝修不再只是「換新」，而是一個重新檢視生活節奏與居住需求的契機。

寬月室內設計指出，2026 年的居家趨勢，正明顯從表層的設計語言，轉向更貼近生活本質的思考。從實際諮詢經驗中觀察，越來越多屋主在意的，已不再是單一設計風格是否流行，而是空間是否真正符合自身生活習慣，例如日常動線是否順暢、收納是否好整理，以及空間是否具備因應未來變化的彈性。

廣告 廣告

特別是在小坪數住宅與老屋翻新案件中，這樣的轉變更為明顯。屋主不再一味追求滿滿機能，而是希望在有限條件下，打造能夠長久使用、住起來輕鬆無壓的居住環境。

趨勢一：設計回歸生活本質，從「人」開始思考

2026 年的居家設計，將逐步淡化對風格標籤的依賴，轉而以生活需求為核心。設計規劃不再從風格出發，而是從屋主的作息、家庭結構與使用情境開始，例如是否經常在家工作、是否有年長或年幼家人同住，或未來是否有生活型態轉變的可能。

寬月室內設計表示，當設計回到「人」本身，空間便能自然形成最合適的樣貌，而非被既定風格限制。這樣的設計方式，也能避免因追逐流行而導致日後使用不便的問題。

趨勢二：收納重質不重量，小坪數更需要留白

在小坪數與老屋案件中，過度追求收納量，反而容易造成空間壓迫感。寬月觀察到，許多屋主在實際入住後，真正常用的收納空間，其實集中在特定區域，而過多的櫃體不僅影響採光，也降低空間的舒適度。

2026 年的居家設計趨勢，將更重視收納配置的位置與使用順序，透過精準規劃，讓物品能夠「拿得到、放得回去」，同時保留適度留白，使空間維持清爽與彈性，提升整體居住品質。

趨勢三：空間彈性成為關鍵，為未來預留可能

隨著居家工作型態普及與家庭結構變化加快，具備彈性調整能力的空間規劃，成為 2026 年的重要設計關鍵。可轉換用途的房間設計、彈性隔間與模組化配置，讓居住空間不必一次定型，而能隨人生階段調整使用方式。

對老屋而言，這樣的設計思維尤為重要。透過結構與動線的重新梳理，即使是屋齡較高的住宅，也能在保留原有條件下，賦予空間新的生活可能。

寬月室內設計表示，設計的價值不僅在於滿足當下需求，更在於是否能陪伴屋主走過不同的人生階段。新的一年，與其只是換一個新家，不如透過更貼近生活的設計思考，讓居家空間成為真正適合長久居住的地方。

更多相關資訊可搜尋「寬月室內設計」官方網站 : https://www.kuanmoon.com/