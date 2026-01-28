不只是新年限定！12款馬年精品、把好運藏進設計，套上就能時髦一整年

（圖／品牌提供）

每到農曆新年，時尚圈直接轉換成「節慶模式」，但真正厲害的設計，從來不是只紅一季，而是能一路陪你走完整年。迎接2026馬年，讓「招好運」這件事不再停留在年節限定，而是自然融入日常穿搭。馬，象徵前進、速度與行動力；馬蹄，則代表守護與祝福。

馬年限定精品：「馬」圖樣

最具代表性的「馬」意象。不同於過去直白的生肖圖樣，今年的設計更著重線條張力與動感轉譯。奔馳的馬不再只是可愛裝飾，而是被拆解成俐落的輪廓、節奏感十足的構圖，透過刺繡、印花或材質對比呈現。

（圖／KENZO CNY 限定奶油白馬蹄鐵短袖上衣、KENZO CNY 限定奶油白馳影寬版長袖上衣、KENZO CNY 限定紅色馬蹄鐵刺繡衛衣）





這類單品特別適合用在服裝或包款上，一眼就能感受到向前的力量，卻不會被年節感綁住。穿上身，像是在替自己設定新一年的行動模式—不拖延、不設限，想到就走。

（圖／GANNI 馬年限定連帽上衣-櫻桃紅、GANNI 馬年限定長袖上衣-幽靈灰）

（圖／GANNI 馬年限定小型手提袋-白鷺、Les Néréides 馬年墜飾）





馬年限定精品：馬蹄符號設計

如果你偏好更低調、耐看、天天都能戴的好運配置，那一定要關注「馬蹄」這個經典符號。在設計語境裡，馬蹄一直被視為守護與幸運的象徵，今年更常與 K 金、鑽石等細膩材質結合，呈現一種溫柔但有力量的存在感。

（圖／agete 10K 馬蹄紅寶手鍊、agete 18K 馬蹄鑽石項鍊）





輕珠寶品牌 agete 春季推出的馬蹄鑰匙項鍊，就是很好的例子。馬蹄負責招來並留住幸福，鑰匙則象徵開啟新旅程，兩個意象合而為一，像是把祝福隨身攜帶。設計不張揚，卻越看越耐，無論是日常配戴或當作新年禮物，都剛剛好。

（圖／agete 馬蹄鑰匙項鍊）





整體來看，2026 馬年限定精品最迷人的地方，是用成熟的設計語言，把節慶寓意慢慢融進風格本身。從具有視覺張力的服裝單品，到能陪你走很久的精緻配件，這些設計都不只為了迎新年，而是為新一年留下值得被珍藏的片刻。當生肖不再只是短暫符號，而成為日常的一部分，好運，或許真的會來得更自然一些。

（圖／KENZO CNY 限定紅色馬蹄鐵刺繡衛衣、KENZO CNY 限定紅色馬蹄鐵鑰匙扣）





