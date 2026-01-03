不只是早午餐！艾初早餐推出飯盒選擇，香酥雞排、大雞腿比臉大！連炸物水準都超越鹹酥雞攤

台中｜艾初早餐

艾初早餐勤美模範店，台中勤美商圈的寵物友善早午餐餐廳。艾初早餐有豐富的中西式餐點選擇，從特色竹炭漢堡、酪梨堡，到青麻花椒乾拌麵、艾初飯飯盒，飲料不只是豆漿、紅茶，就連香醇泰奶與100%阿拉比卡黑咖啡應有盡有，選擇多元。想找勤美早午餐推薦、台中寵物友善餐廳、勤美有插座咖啡廳、好停車早午餐？艾初早餐勤美模範店都有你想要的～

艾初早餐勤美模範店

艾初早餐勤美模範店位於台中市西區模範街29號，正後方就能看到勤美地標國泰金融大樓，鄰近勤美綠園道、草悟廣場、審計新村等熱門景點，模範街更是包含了台中在地小吃、特色咖啡館、文創小店等聚集地。

正對面和正隔壁都有收費停車，停車相當方便，吃完早餐可以順便逛逛勤美商圈、草悟道

以這附近熱鬧商圈來說，半小時15元算是很親民了~

這次艾初早餐勤美模範店裝潢大改以往白綠色調的清水模，而是利用黑色沙發椅、鐵件線條營造沉穩的美式工業風氛圍，但有著大面積的玻璃窗引進自然光與空間通透感，整個超舒適！如果沒注意營業時間和餐點的話，真會誤以為是咖啡館~

剛好近期艾初使用的咖啡豆大改版，選用統一Cophi咖啡豆100%阿拉比卡黑咖啡，一大早就來這舒服喝咖啡配鹹酥雞真是太享受了~

艾初早餐勤美模範店部分座位區設有插座，對於需要筆電辦公、手機充電的顧客來說，是一項非常加分的服務，久坐也不怕。

艾初沒有收取服務費，現場設有沾醬、餐具回收區，用餐後，請記得將餐盤放至回收區並做好垃圾分類，共同維護舒適的用餐環境。

採用掃描點餐系統，每個座位上都有專屬QR Code手機點餐，如果不方便使用手機，櫃台也提供紙本菜單點餐服務。

艾初還有提供線上點餐服務，外帶顧客可先點餐後再來取餐，更加便利！➤線上點餐

艾初早餐勤美模範店提供多元且創意的中西式菜單，從經典的漢堡、吐司、蛋餅、義大利麵，到中式的炒麵、肉燥飯、艾初飯，甚至還有特色的炸物點心，無論想吃早餐、早午餐還是午餐都有選擇。

主餐類皆可+79元升級成套餐，多了沙拉、薯條、25元飲品，看起來會更豐盛、當作早午餐來吃更滿足。

(食記具有時效性，價格、優惠活動、營業時間以官方公告為主)

早餐組合1+1=80元

新推出的早餐組合，主餐+飲料只要80元，但是請注意，組合套餐的飲料是不可以更換品項的喔！目前有４款組合，我們選了愛吃的菇菇厚嫩蛋吐司組合，現省5元。

菇菇厚嫩蛋吐司

菇菇厚嫩蛋中加入了滿滿的蘑菇，對於蘑菇控而言，簡直是找到真愛，菇菇保有水分且用料不手軟，搭配柔軟的吐司，口感濕潤不乾扁，是妮妮滿喜歡的一款。

泰奶買一送一

艾初使用泰國正宗老字號茶葉加入煉乳與奶水調和，雖然是固定糖與冰，不能調整，但是泰奶味道香甜濃郁而不會太過甜膩，更適合台灣人的口味，目前還有買一送一優惠活動~

三明治買一送一

過了早餐顛峰時段之後，有時候會推出三明治買一送一，以檯面上的數量售完為止，但時段不固定，如果有看到可以趁便宜買起來當午餐。

艾初早餐咖啡系列

艾初現在選用統一Cophi咖啡豆100%阿拉比卡黑咖啡，結合了堅果、焦糖、牛奶巧克力、花果香等豐富層次，品質穩定性高，不管是單品喝或者加入牛奶、果汁調味都適合。

目前艾初光是咖啡系列就有５款口味可選：阿拉比卡黑咖啡、阿拉比卡拿鐵、西西里冰美式、橙Ｃ冰美式、焦糖海鹽奶蓋咖啡。

阿拉比卡黑咖啡：選用100%阿拉比卡黑咖啡，咖啡順口度大大提升，也能明顯感受到堅果香氣。

阿拉比卡拿鐵：如果不敢喝黑咖啡的人，可以選加了純鮮奶、更為溫潤順口的拿鐵。

西西里冰美式：多了檸檬的清新酸香，妮妮覺得很適合夏天，非常消暑。

橙Ｃ冰美式：不敢喝酸，但又想來點果香甜蜜感，就選加了微甜滋味的橙汁咖啡。

焦糖海鹽奶蓋咖啡：底部是無糖黑咖啡，上面加了大量奶蓋，推薦你打開蓋子直接就口喝，更能感受到奶蓋的鹹甜感。

現在到艾初喝咖啡再送你一杯咖啡

艾初飯系列

艾初不只賣早餐，現在連飯盒都有，一次推出４種口味，包含經典的滷肉飯、香酥雞排飯、家傳排骨飯、滷香雞腿飯，不論是內用或外帶都用餐盒裝。

香酥雞排飯 $169

大大塊的雞排搭配肉鬆、肉燥、一顆蛋，適合肉控的人，整體很有飽足感

雞排是帶有厚度，不會刻意為了視覺看起來很大而打到很薄，但還是很大塊

很有厚度的雞排外酥裡嫩還帶有肉汁！艾初的炸物都是現點現做，雖然需要等待一下，但是肉質口感可是比專業鹹酥雞攤優啊！

餐盒中固定附有蛋＋肉鬆＋滷肉，蛋的部分可以選全熟蛋或是半熟蛋，整體飯量也不少。

如果是喜歡要有蔬菜搭配，可以加價套餐多生菜沙拉、薯條、飲料。

半熟蛋的金黃蛋液跟米粒、肉燥攪拌一起，更加濕潤鹹香好吃！

肉燥的肥肉不多，而且大顆有肉感！記得加些艾初的生炒辣椒醬更開胃～

家傳排骨飯 $169

每日限量供應經典不敗好口味的家傳排骨飯，醃製到相當入味、鹹香中帶點微甜，肉質也頗嫩的，對妮妮來說算是這三款中較重口味款，適合平常就愛吃醬香濃郁的人。

滷香雞腿飯 $179

一整隻L型的大雞腿份量十足，雞腿肉絲滲透著舒服的五香粉香氣，每一口都很有滋味

台中｜艾初早餐

艾初不只有艾初飯也有中式麵食、西式義大利麵

青麻花椒乾拌麵

選用寬版刀削麵，相當Q彈有咀嚼感，淋上大顆肉燥、青麻花椒醬，涮嘴程度讓人吃完還意猶未盡

妮妮布魯本身就特別喜歡青花椒的獨特清香味道，醬汁濃郁但是入口麻香清新，帶點麻感而辣度適中，而且肉燥顆粒頗大，讓人滿足。

特推薦要加上生炒辣椒醬，讓椒麻感與生辣椒的刺激完美結合，口感更有記憶點，非常涮嘴好吃！

艾初早餐漢堡系列

竹炭黑皮堡、艾福堡一直是艾初早餐招牌特色，現在還有綠色酪梨堡，內餡口味上也一直推陳出新。

鹹蛋黃金沙厚切豬排

艾初招牌的竹炭黑皮堡是用竹炭粉做成的黑色漢堡皮，口感鬆軟扎實、較美式漢堡皮清爽、沒有過重油膩感，而且很少店家有這款竹炭堡。

這豬排厚度真的很有誠意，不只厚、也很大塊，長度都超出漢堡皮了！

鹹蛋黃金沙醬相當濃郁，加了黃芥末的點綴更是提升了風味層次，吃起來鹹香帶點酸甜

頗有厚度的黃金炸豬排外酥裡嫩，口感扎實卻又外酥裡嫩，一份吃完就很有飽足感!

哈斯酪梨雙層牛肉堡

粉嫩討喜的馬卡龍綠色漢堡皮其實沒有特殊味道，鬆軟不油膩，不只好看也好吃

酪梨本身就沒有很強烈的香氣味道，而艾初的酪梨醬加了洋蔥、大蒜、墨西哥辣椒、黃芥末醬，營造出美式漢堡的豐富層次，搭配滑蛋、番茄、生菜，口感滋潤開胃。

特別提醒，艾初的酪梨堡使用的是”酪梨醬”，而不是整片的酪梨切片！

雙層牛肉是兩片手打漢堡排，以瘦肉為主不油膩不噴汁，口感相當實在，搭配洋蔥、番茄、萵苣等新鮮蔬菜增添水分，讓整體口感更清爽不油膩。

艾初早餐的炸物點心系列也很有特色，一早就能享受到現點現炸的美味！

鹹酥雞

艾初的鹹酥雞是點餐後才裹粉、現點現炸，絕非冷凍包加熱。

撒上獨特中藥胡椒粉，香氣特別舒服誘人，口感酥脆不油膩，美味程度甚至超越許多專業鹹酥雞攤！

雖然下午只開到２點，但是想吃點心時，來艾初喝一杯黑咖啡配鹹酥雞也很愜意！

青麻花椒雞翅

以紐約烤雞翅為基底，刷上濃郁的青麻花椒醬，入口瞬間麻、香、辣多重感受層層疊加，讓人吮指回味，雞翅肉質更是水嫩多汁。

艾初早餐勤美模範店無疑是台中勤美商圈高CP值且獨具特色的早午餐好去處，只要連鎖早餐店的價格，就能有網美咖啡館的氛圍，集結中式早點、西式早餐的多元選擇，具設計感的用餐環境，有座位、有冷氣、有廁所、有插座，停車方便又是寵物友善餐廳，不管是吃早餐、午餐，或是單純喝杯咖啡，下次來到勤美綠園道、草悟廣場、模範街附近，就來艾初早餐休息一下，品嚐獨特的美味與舒適！

妮妮布魯來艾初最常點滷肉飯、炒麵、菇菇厚嫩蛋吐司、鹹蛋黃金沙厚切豬排竹炭堡。最近更換新豆的100%阿拉比卡黑咖啡系列，也悄悄成了我們的心頭好；如果是想吃得超有飽足感的肉控們，不妨直接點一份艾初飯，好好吃飽、慢慢享受。

艾初早餐勤美模範店

地址:403臺中市西區模範街29號

電話:0423019038

營業時間:周一至周五 06:00~14:00、週六日06:00~14:30

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記