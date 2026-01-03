不只是早午餐！艾初早餐推出飯盒選擇，香酥雞排、大雞腿比臉大！連炸物水準都超越鹹酥雞攤
艾初早餐勤美模範店，台中勤美商圈的寵物友善早午餐餐廳。艾初早餐有豐富的中西式餐點選擇，從特色竹炭漢堡、酪梨堡，到青麻花椒乾拌麵、艾初飯飯盒，飲料不只是豆漿、紅茶，就連香醇泰奶與100%阿拉比卡黑咖啡應有盡有，選擇多元。想找勤美早午餐推薦、台中寵物友善餐廳、勤美有插座咖啡廳、好停車早午餐？艾初早餐勤美模範店都有你想要的～
艾初早餐勤美模範店
艾初早餐勤美模範店位於台中市西區模範街29號，正後方就能看到勤美地標國泰金融大樓，鄰近勤美綠園道、草悟廣場、審計新村等熱門景點，模範街更是包含了台中在地小吃、特色咖啡館、文創小店等聚集地。
正對面和正隔壁都有收費停車，停車相當方便，吃完早餐可以順便逛逛勤美商圈、草悟道
以這附近熱鬧商圈來說，半小時15元算是很親民了~
這次艾初早餐勤美模範店裝潢大改以往白綠色調的清水模，而是利用黑色沙發椅、鐵件線條營造沉穩的美式工業風氛圍，但有著大面積的玻璃窗引進自然光與空間通透感，整個超舒適！如果沒注意營業時間和餐點的話，真會誤以為是咖啡館~
剛好近期艾初使用的咖啡豆大改版，選用統一Cophi咖啡豆100%阿拉比卡黑咖啡，一大早就來這舒服喝咖啡配鹹酥雞真是太享受了~
艾初早餐勤美模範店部分座位區設有插座，對於需要筆電辦公、手機充電的顧客來說，是一項非常加分的服務，久坐也不怕。
艾初沒有收取服務費，現場設有沾醬、餐具回收區，用餐後，請記得將餐盤放至回收區並做好垃圾分類，共同維護舒適的用餐環境。
採用掃描點餐系統，每個座位上都有專屬QR Code手機點餐，如果不方便使用手機，櫃台也提供紙本菜單點餐服務。
艾初還有提供線上點餐服務，外帶顧客可先點餐後再來取餐，更加便利！➤線上點餐
艾初早餐勤美模範店提供多元且創意的中西式菜單，從經典的漢堡、吐司、蛋餅、義大利麵，到中式的炒麵、肉燥飯、艾初飯，甚至還有特色的炸物點心，無論想吃早餐、早午餐還是午餐都有選擇。
主餐類皆可+79元升級成套餐，多了沙拉、薯條、25元飲品，看起來會更豐盛、當作早午餐來吃更滿足。
(食記具有時效性，價格、優惠活動、營業時間以官方公告為主)
早餐組合1+1=80元
新推出的早餐組合，主餐+飲料只要80元，但是請注意，組合套餐的飲料是不可以更換品項的喔！目前有４款組合，我們選了愛吃的菇菇厚嫩蛋吐司組合，現省5元。
菇菇厚嫩蛋吐司
菇菇厚嫩蛋中加入了滿滿的蘑菇，對於蘑菇控而言，簡直是找到真愛，菇菇保有水分且用料不手軟，搭配柔軟的吐司，口感濕潤不乾扁，是妮妮滿喜歡的一款。
泰奶買一送一
艾初使用泰國正宗老字號茶葉加入煉乳與奶水調和，雖然是固定糖與冰，不能調整，但是泰奶味道香甜濃郁而不會太過甜膩，更適合台灣人的口味，目前還有買一送一優惠活動~
(食記具有時效性，價格、優惠活動、營業時間以官方公告為主)
三明治買一送一
過了早餐顛峰時段之後，有時候會推出三明治買一送一，以檯面上的數量售完為止，但時段不固定，如果有看到可以趁便宜買起來當午餐。
艾初早餐咖啡系列
艾初現在選用統一Cophi咖啡豆100%阿拉比卡黑咖啡，結合了堅果、焦糖、牛奶巧克力、花果香等豐富層次，品質穩定性高，不管是單品喝或者加入牛奶、果汁調味都適合。
目前艾初光是咖啡系列就有５款口味可選：阿拉比卡黑咖啡、阿拉比卡拿鐵、西西里冰美式、橙Ｃ冰美式、焦糖海鹽奶蓋咖啡。
阿拉比卡黑咖啡：選用100%阿拉比卡黑咖啡，咖啡順口度大大提升，也能明顯感受到堅果香氣。
阿拉比卡拿鐵：如果不敢喝黑咖啡的人，可以選加了純鮮奶、更為溫潤順口的拿鐵。
西西里冰美式：多了檸檬的清新酸香，妮妮覺得很適合夏天，非常消暑。
橙Ｃ冰美式：不敢喝酸，但又想來點果香甜蜜感，就選加了微甜滋味的橙汁咖啡。
焦糖海鹽奶蓋咖啡：底部是無糖黑咖啡，上面加了大量奶蓋，推薦你打開蓋子直接就口喝，更能感受到奶蓋的鹹甜感。
現在到艾初喝咖啡再送你一杯咖啡
艾初飯系列
艾初不只賣早餐，現在連飯盒都有，一次推出４種口味，包含經典的滷肉飯、香酥雞排飯、家傳排骨飯、滷香雞腿飯，不論是內用或外帶都用餐盒裝。
香酥雞排飯 $169
大大塊的雞排搭配肉鬆、肉燥、一顆蛋，適合肉控的人，整體很有飽足感
雞排是帶有厚度，不會刻意為了視覺看起來很大而打到很薄，但還是很大塊
很有厚度的雞排外酥裡嫩還帶有肉汁！艾初的炸物都是現點現做，雖然需要等待一下，但是肉質口感可是比專業鹹酥雞攤優啊！
餐盒中固定附有蛋＋肉鬆＋滷肉，蛋的部分可以選全熟蛋或是半熟蛋，整體飯量也不少。
如果是喜歡要有蔬菜搭配，可以加價套餐多生菜沙拉、薯條、飲料。
半熟蛋的金黃蛋液跟米粒、肉燥攪拌一起，更加濕潤鹹香好吃！
肉燥的肥肉不多，而且大顆有肉感！記得加些艾初的生炒辣椒醬更開胃～
家傳排骨飯 $169
每日限量供應經典不敗好口味的家傳排骨飯，醃製到相當入味、鹹香中帶點微甜，肉質也頗嫩的，對妮妮來說算是這三款中較重口味款，適合平常就愛吃醬香濃郁的人。
滷香雞腿飯 $179
一整隻L型的大雞腿份量十足，雞腿肉絲滲透著舒服的五香粉香氣，每一口都很有滋味
艾初不只有艾初飯也有中式麵食、西式義大利麵
青麻花椒乾拌麵
選用寬版刀削麵，相當Q彈有咀嚼感，淋上大顆肉燥、青麻花椒醬，涮嘴程度讓人吃完還意猶未盡
妮妮布魯本身就特別喜歡青花椒的獨特清香味道，醬汁濃郁但是入口麻香清新，帶點麻感而辣度適中，而且肉燥顆粒頗大，讓人滿足。
特推薦要加上生炒辣椒醬，讓椒麻感與生辣椒的刺激完美結合，口感更有記憶點，非常涮嘴好吃！
艾初早餐漢堡系列
竹炭黑皮堡、艾福堡一直是艾初早餐招牌特色，現在還有綠色酪梨堡，內餡口味上也一直推陳出新。
鹹蛋黃金沙厚切豬排
艾初招牌的竹炭黑皮堡是用竹炭粉做成的黑色漢堡皮，口感鬆軟扎實、較美式漢堡皮清爽、沒有過重油膩感，而且很少店家有這款竹炭堡。
這豬排厚度真的很有誠意，不只厚、也很大塊，長度都超出漢堡皮了！
鹹蛋黃金沙醬相當濃郁，加了黃芥末的點綴更是提升了風味層次，吃起來鹹香帶點酸甜
頗有厚度的黃金炸豬排外酥裡嫩，口感扎實卻又外酥裡嫩，一份吃完就很有飽足感!
哈斯酪梨雙層牛肉堡
粉嫩討喜的馬卡龍綠色漢堡皮其實沒有特殊味道，鬆軟不油膩，不只好看也好吃
酪梨本身就沒有很強烈的香氣味道，而艾初的酪梨醬加了洋蔥、大蒜、墨西哥辣椒、黃芥末醬，營造出美式漢堡的豐富層次，搭配滑蛋、番茄、生菜，口感滋潤開胃。
特別提醒，艾初的酪梨堡使用的是”酪梨醬”，而不是整片的酪梨切片！
雙層牛肉是兩片手打漢堡排，以瘦肉為主不油膩不噴汁，口感相當實在，搭配洋蔥、番茄、萵苣等新鮮蔬菜增添水分，讓整體口感更清爽不油膩。
艾初早餐的炸物點心系列也很有特色，一早就能享受到現點現炸的美味！
鹹酥雞
艾初的鹹酥雞是點餐後才裹粉、現點現炸，絕非冷凍包加熱。
撒上獨特中藥胡椒粉，香氣特別舒服誘人，口感酥脆不油膩，美味程度甚至超越許多專業鹹酥雞攤！
雖然下午只開到２點，但是想吃點心時，來艾初喝一杯黑咖啡配鹹酥雞也很愜意！
青麻花椒雞翅
以紐約烤雞翅為基底，刷上濃郁的青麻花椒醬，入口瞬間麻、香、辣多重感受層層疊加，讓人吮指回味，雞翅肉質更是水嫩多汁。
艾初早餐勤美模範店無疑是台中勤美商圈高CP值且獨具特色的早午餐好去處，只要連鎖早餐店的價格，就能有網美咖啡館的氛圍，集結中式早點、西式早餐的多元選擇，具設計感的用餐環境，有座位、有冷氣、有廁所、有插座，停車方便又是寵物友善餐廳，不管是吃早餐、午餐，或是單純喝杯咖啡，下次來到勤美綠園道、草悟廣場、模範街附近，就來艾初早餐休息一下，品嚐獨特的美味與舒適！
妮妮布魯來艾初最常點滷肉飯、炒麵、菇菇厚嫩蛋吐司、鹹蛋黃金沙厚切豬排竹炭堡。最近更換新豆的100%阿拉比卡黑咖啡系列，也悄悄成了我們的心頭好；如果是想吃得超有飽足感的肉控們，不妨直接點一份艾初飯，好好吃飽、慢慢享受。
艾初早餐勤美模範店
地址:403臺中市西區模範街29號
電話:0423019038
營業時間:周一至周五 06:00~14:00、週六日06:00~14:30
文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記
其他人也在看
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 11
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 608
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 253
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 647
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 9
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 19 小時前 ・ 30
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 509
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 18 小時前 ・ 3
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 90
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 8
酒駕通緝男被逮「求警回家一趟」 只為幫全癱妻換藥！他淚：沒有我你怎麼辦
花蓮一名潘姓男子近日因為形跡可疑遭警方攔查，一比對發現竟是7年前在桃園酒駕被判刑未報到的通緝犯，員警將他上銬要戴逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因未他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住暴哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 41
想長壽別只靠補品！名醫曝吃「這兩道菜」就行
生活中心／杜子心報導想吃得健康、活得久，很多人第一個想到的是補充保健食品，卻常常忽略「怎麼吃」才是關鍵。基隆長庚醫院健康檢查中心主任、肝膽腸胃科醫師錢政弘坦言，真正能拉開健康差距並預防疾病的不是補品，而是願不願意「自己動手下廚」。他認為，只要學會最基本的「燙青菜」與「蒸或煮魚」，就已經比長期外食的人更接近健康飲食，因為單靠便當與外食，其實很難攝取到足夠又均衡的營養。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 10
沒有輝達！華爾街點名2026美股五大新主角 焦點全面洗牌？！
美股2026年投資風向正在轉彎。華爾街最新策略圈點名，今年市場主角不再只看輝達，資金開始轉向「能真正落地賺錢」的五大投資標的。從雲端、AI平台、電動車到資安防護，美股行情正悄悄換檔，投資人若還只盯著單一明星股，恐怕會錯過下一輪主升段。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 169
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
陳菊腦中風「閨蜜突曝：早就出院了」？高醫回10字
劇情九彎十八拐，各界從關心到揣測。74歲監察院長陳菊因左側腦血管阻塞，中風住院迄今已逾12個月，一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」驚動警方抓人。日前才傳出陳菊考量傳統習俗避免在醫院過年，趕在農曆年前出院；未料，陳菊身邊閨蜜透露，陳菊早就出院了，買斷復健器材，由醫療團隊定期到宅追蹤病況。對此，高醫僅回應：「家屬沒有授權我們說明」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 73