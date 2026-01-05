不只是書店 走進「三餘」入鏡電影

三餘書店賣書不打折、不賣咖啡，卻是高雄最成功的獨立書店，一年辦兩百多場活動、策劃廿多條走讀路線，甚至投資「微醺大飯店」等影視作品。在ＡＩ時代，什麼樣的實體書店會留下？三餘書店創辦人暨負責人鍾尚樺認為，未來的書店須提供「讓讀者覺得有趣、連員工也覺得好玩」的氛圍與環境。

文化部長李遠昨拜訪獲選百大文化基地的三餘書店。鍾尚樺與其他四位創辦人達成「書店不能只有書」的共識，每年舉辦兩百場以上的各式活動，從講座、讀書會、音樂會到藝術展覽，甚至走出書店幫企業選書上課。

廣告 廣告

鍾尚樺認為，實體書店不會消失，但書店不只是書店。他認為，實體書店的優勢就是打造各種關於閱讀的體驗氛圍，以閱讀服務為核心，經營新的服務項目。三餘書店的地下室是藝廊、三樓則是可舉辦講座、看電影的活動空間。而三餘投資影視作品，本身便可「入鏡」成為電視電影場景。

「三餘」之名源於三國志，希望讓訪客在「冬天」、「夜晚」、「雨天」這三個適合讀書的閒餘時間，都能透過書店提供的不同方式，重新拾起閱讀與認識這座城市的各種可能。

【看原文連結】

更多udn報導

文昌帝君顯靈？咖啡廳讀書遇阿北助解題 身分竟是名師

飯後散步10分鐘控血糖 研究告訴你「何時走」最有效

配眼鏡花費破萬成「盤子」？內行揭殘酷真相：成本很低

嫩妻怨「我不是工具」！洪榮宏驚爆婚變分居3個月