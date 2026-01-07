不只是模擬總統府！黃暐瀚揭「1：1 博愛特區」被搬進沙漠：中共想斬首台灣何須學馬杜洛？

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍斬首事件震撼國際，台灣社會隨之出現「中共恐將有樣學樣」的擔憂。對此，政治評論員黃暐瀚在臉書直言，中共想對台發動「斬首行動」的野心從未掩飾，這早已是明擺著的事實，根本不需要馬杜洛事件的「鼓勵」。

黃暐瀚點出，中共根本不必學，因為他們在朱日和基地「模擬斬首台灣」已超過十年，甚至連整個博愛特區都被搬進了沙漠。他強調，台灣與其猜測對方何時動手，不如落實「反斬首」準備，將進攻難度提到最高。

十年磨一劍！朱日和基地驚見「台北城縮影」

黃暐瀚指出，早在 2015 年（馬英九執政時期）內蒙古朱日和基地的軍演中，解放軍就首次將 1：1 的台灣總統府模擬建築攤在世人面前。

隨著時間推移，根據日本媒體透過衛星影像追蹤，十年後的朱日和基地演習範圍不斷擴大。目前基地內不只擁有一棟模擬總統府，甚至連整個台北市「博愛特區」的街廓都被完整複製出來，顯示其軍事針對性已提升至全新層次。

「私下演練」對上「公開宣告」：中國實力遭質疑？

對比美中兩國的策略，黃暐瀚認為美國三角洲部隊模擬斬首馬杜洛仍屬私下演練，但中共對世人宣告進攻台灣總統府的企圖，卻是持續十多年的「公開戰略」。

他進一步引用《經濟學人》專文分析，指出馬杜洛事件反而暴露出中國在關鍵時刻，仍缺乏對抗美國的「實力」與「決心」。

黃暐瀚籲：提高「斬首難度」才是務實保台之道

面對日益嚴峻的威脅，黃暐瀚呼籲台灣身為被威脅者，雖然無法預知對方動手的確切時機，但唯一能做的應對之道就是「加強軍備、提高戰備並做好一切準備」。

他引用《孫子兵法》名言「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，強調台灣當前最重要的任務，就是盡全力提高中共攻台斬首的難度。與其在國際新聞中尋找擔心的理由，不如厚植反斬首實力，這才是最務實的保台之道。