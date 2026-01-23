不只是涼！從材質改善體感 涼感床墊成為寢具市場新焦點

台灣夏季長期處於高溫高濕環境，近年寢具市場的涼感設計，已不再侷限於被子或枕頭，而是逐漸延伸到床墊本身，希望從根本改善睡眠時的體感穩定度。

相較於短暫的冰涼體驗，近年消費者在選購涼感床墊時，更在意接觸面材質是否容易蓄熱，以及使用一段時間後，體感是否會明顯下降。

貝蒂名床表示，夏季常見的睡眠困擾，多半來自背部悶熱與翻身頻繁，而傳統床墊常因蓄熱問題，導致人背部悶熱、翻身頻繁。

近期引發討論的「日本極凍紗」，主打高導熱纖維特性，讓肌膚接觸床面時，能更快進行熱交換，減少背部與床面之間的悶熱累積。不過實際體感仍會受到室溫、濕度與床架通風條件影響，選購時仍需搭配整體睡眠環境評估。

部分消費者在選購涼感床墊時，也會留意材質在長期使用後的狀況，例如是否容易起球，或觸感是否隨時間改變。以日本極凍紗為例，其設計強調纖維強度與織法穩定性，反映出近年涼感材質在耐用性上的設計趨勢。

在台灣氣候條件下，涼感之外的排濕與通氣表現同樣影響睡眠品質，若床墊僅具備涼感設計，卻缺乏良好透氣結構，長時間使用後，仍可能產生悶感與氣味問題，促使市場逐漸重視涼感與排濕並重的設計方向。

以貝蒂名床為例，在涼感床墊的規劃上，除了接觸面的涼感表現，同時兼顧透氣與排濕結構。接觸面選用日本極凍紗，降低剛躺下的悶熱感；內層則搭配具通氣特性的材料，協助汗氣排散，使長時間使用時的體感不易累積悶熱，符合台灣高溫高濕氣候下的日常使用條件。

寢具專家建議，選購涼感床墊時，與其追求「瞬間很涼」，不如留意床墊在整晚使用過程中，是否能維持良好的透氣與舒適表現，同時兼顧支撐結構與耐用性。由於涼感材質各有差異，建議親自前往門市試躺，實際感受日本極凍紗等涼感材質在長時間使用下的表現，找到適合自己的夏日睡眠解方。

