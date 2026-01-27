不只是爬樹！ 「樹攀」運動結合生態、體能與療癒感

樹攀達人左起涂嘉訓、李明元，同樣也是山域與救援領域專家。





樹攀，不只是童年記憶中爬樹的延伸，而是一項結合繩索技術、風險評估與生態意識的專業戶外運動。透過正確訓練與裝備，參與者能安全進入樹冠層，近距離認識樹木與自然，同時訓練核心肌群、伸展脊椎、舒緩身心壓力。專家指出，樹攀看似專業，其實入門門檻並不高，只要循序學習、尊重安全原則，從國小階段就能開始接觸。

專家解析安全入門、費用門檻與全年齡接觸關鍵

年來，一項名為「樹攀（Tree Climbing）」的戶外活動逐漸受到關注。不同於過去隨意攀爬樹木的經驗，現代樹攀是一項有系統、有規範的技術運動，強調在不傷害樹木的前提下，透過繩索、吊帶與省力系統，讓人安全地攀上樹幹層，重新建立與自然的連結。

長期投入樹攀與繩索技術的資深玩家李明元指出，樹攀的核心價值並非挑戰高度或刺激感，而是「理解自然、尊重樹木」。他認為，唯有真正接觸、擁抱樹木，才能更深入了解生態，也更懂得與自然共存。

入門不必昂貴 裝備費用親民、重點在正確使用

許多民眾對樹攀卻步，往往是擔心裝備昂貴或技術門檻過高。對此，李明元表示，樹攀入門的費用其實相當親民，並非動輒上萬元。以基礎個人裝備來說，包含吊帶、鉤環、滑輪、基本繩索與安全帽等，只要選擇合適規格、不追求高階款式，整體入門預算控制在新台幣 3,000 元以內即可。

他強調，裝備的關鍵不在「越貴越好」，而在是否適合用途與是否正確使用。「繩索與裝備本身的安全係數通常都有十倍或五倍以上，我們實際使用時只會取其十分之一或五分之一的負荷。」但前提是，必須選用正確器材，並在專業指導下學習繩結與操作方式，切勿自行購買來路不明的繩索或憑印象模仿。

從國小就能接觸 循序學習比年齡更重要

在年齡限制上，樹攀並非成年人的專利。李明元指出，只要能理解指令、遵守規範，國小一、二年級以上的孩子，在專業教練陪同與安全控管下，就能開始接觸樹攀體驗。實務上，教學人數會嚴格限制，確保每位參與者都在可掌控範圍內。

他也提醒，無論成人或孩童，學習過程都應先建立風險意識，包括學會基本的護身倒法、核心肌群訓練，以及對高度與身體狀況的自我評估。心血管疾病、裝設心臟支架或重大骨骼手術後者，則需審慎評估(或醫療評估)是否適合進行高空活動。

安全與評估不可省略 環境條件同樣關鍵

除了個人條件，環境也是樹攀安全的重要一環。達人指出，下雨或過於潮濕的天氣不適合進行樹攀，以避免滑落風險；樹木本身也必須健康、具備足夠承重能力，能承載繩索的樹枝直徑原則上需達 10 公分以上，且不可為枯枝或已有腐朽、發霉現象的部位。

具備山域與救援背景的涂嘉訓也補充，樹攀屬於技術攀登的一環，與一般登山活動不同，民眾在選擇體驗或課程時，應確認是否由合格教練帶領，並了解是否包含基本意外保險與安全機制。

不是極限運動，而是可長期投入的戶外選擇

除了自然體驗，樹攀也被視為一種全身性的運動。李明元分享，當人吊掛於空中時，脊椎會自然拉開，對長時間久坐、姿勢固定的現代人而言，有助於伸展筋膜、強化核心肌群，許多參與者在活動後都感到身心放鬆。

達人們一致認為，樹攀不應被視為高風險的極限運動，而是一項重視風險管理、適合長期投入的戶外活動。只要循序漸進、尊重專業、做好評估，不僅能安全親近自然，也能在過程中獲得體能訓練、身心放鬆與生態教育的多重收穫。

對想嘗試的民眾而言，樹攀的第一步，並不是「爬多高」，而在於「安全地親近自然」。只要循序漸進、尊重專業與風險評估，樹攀能成為一項兼具生態教育、運動訓練與心理療癒的戶外活動選擇。

