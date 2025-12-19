不只是米糕，是一場80年的歲月尋味～走進田中老街，在檜木桶與龍骨髓湯中，品味那份生米炊成熟飯的極致堅持

彰化田中尋味來到第五篇，其實這本來是我該寫的第一篇⋯⋯但因為總總理由變成了第五篇，也就是說這家是上回我在田中吃過六家中，我覺得最值得一推的一家。

結論：三代八十年筒仔米糕老店，堅持以檜木桶、手拉陶筒、生米製作米糕真的非常好吃，醬汁（肉燥）加入彰化肉圓的米漿很特別，肉羮麵也有水準，搭配彰化人很喜歡的龍髓湯，另外紅燒肉才35元。

田中老店筒仔米糕位於田中老街中洲路一段及員集路二段的交岔路口。地圖上大紅圈的彰化高鐵站不遠，對面就是入住後十分滿意，剛剛得到2025年食尚玩家宿旅，優質新旅宿大賞的「馥御花園酒店」，有機會再跟大家好好分享，這家房間、服務、景點(可以看到玉山)，近田中、北斗兩鎮的飯店。

田中鎮中心離彰化高鐵走路約是20分鐘的距離，不過當天我們是在「馥御花園酒店」的櫃檯人員指導下租了電動機車(高鐵站旁有換電池的地方)，飯店裡也有自行車可以借寄，騎上電動車到田中老街約莫只要5分鐘。然後地圖上的那些綠色記號，都是田中的老店，真的是三天兩夜也吃不完。

米糕向來也是我偏好的小吃之一，不過真正讓我決定把它排在田中小吃第一位的理由是，這家店七十年來堅持以檜木桶、手拉陶瓷筒，把生米炊成熟米糕的古法製作。我問老闆為何如此堅持，他的說法是上一代這樣教他，他就繼續這樣做，而不是說這樣做出來的米糕最好吃。

除了米糕外，這裡的選項意外的非常多，肉燥飯、控肉飯、乾湯麵、肉羹湯、飯，黑白切、小菜的選擇也算是不少。

如果跟我一樣有選擇障礙，問老闆，他會指著牆上叫你照著點.....。

用餐環境差強人意，也算是乾乾淨淨，然後也有一台小電視可以看。

簡單點了四樣，先說說我很是滿意的米糕，這裡的米糕基本上是白色，調味全靠杯底的肉燥和淋上的醬汁，不知道是不是心理作用，這米糕還真有一點點木香，另外滋潤度也比一般的米糕來的好，不會太過濕爛，也不會有偏乾礙的問題，老闆笑說著這就是用陶瓷筒的原因，軟Q的米糕搭配底下香而不鹹膩的肉醬便很美味，淋上更香的醬汁更是涮嘴。印象中，這該是南部最好吃的米糕，最少我不記得有那一家比得上。

肉羹意外的很可以，肉羹爽口札實，地瓜粉不會沾的太厚，反而帶點討喜的鮮滑，咀嚼端肉羹夾著湯的鮮美顯得更為甜潤，湯頭有著明顯的筍鮮和像是高麗菜的甜，就是麵條不是我愛的類型。

紅糟肉一份是70，切菜的大姐貼心的問，要不要切半份就好。這紅燒肉沒有我想像的酥脆，反倒是偏軟嫩，單吃沒太多滋味，沾上醬油膏好上許多。

龍骨髓湯是彰化很常見的湯，尤其是肉圓店基本上都可以嚐到，這家的龍骨髓湯中藥氣息比較淡些，但也不會因此顯得骨髓的腥味，口感上你就當成在吃白子，那種差不多的綿化。

田中老店筒仔米糕:彰化縣田中鎮員集路二段349號，電話: 04 875 5037，營業時間:10:15-19:30(星期三休)

