不只是精神差！網議「9大熬夜壞處」排行榜 熬夜恐悄悄侵蝕你的健康





【NOW健康 陳如頤／台北報導】現代人生活步調緊湊且壓力繁重，「熬夜」似乎已成為難以避免的全民常態。儘管偶爾因加班、追劇或遊戲而晚睡看似無傷大雅，但習慣性熬夜對健康造成的負面連鎖反應，遠比想像中更為深遠且嚴峻。為了守護您的身心健康，本篇特別彙整網友熱議的9大熬夜壞處，深入剖析晚睡對身體造成的各項不可忽視的影響，提醒您在繁忙之餘，也別忘了睡眠對修復身體的重要性。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「熬夜壞處」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的九大熬夜壞處有哪些。

▲網友熱議9大熬夜壞處。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）



熬夜不只影響精神狀況 熬夜隔天「難提神與集中注意力」



觀察近3個月網友針對「熬夜壞處」的相關話題討論，可以發現許多網友認為「影響精神狀態」是最大的壞處。在社群上，常見不少人表示「年紀大了，真的一天不睡就提不起精神」、「一整天沒睡很難集中注意力」。



也有醫師提醒「許多人以為失眠只是晚上睡不著，但其實白天的情緒、健康與專注力都會受到牽連」，點出熬夜不只影響精神狀況，長期下來甚至可能導致情緒不穩定、易怒和焦慮等問題。



「皮膚狀況不佳」恐加速老化 熬夜恐破壞腸道菌叢多樣性



而「皮膚狀況不佳」同樣是廣受關注的壞處，若長期睡眠不足容易使荷爾蒙失調、皮脂分泌旺盛，不僅會讓臉上出現痘痘與黑眼圈，還可能加速肌膚老化，而膚色蠟黃、暗沉等情況也是常被網友點名的熬夜副作用。



至於「腸胃問題」亦是許多網友深有感觸的困擾，醫師指出，熬夜會破壞腸道菌叢多樣性，讓腸胃防線變弱，容易造成胃酸逆流、脹氣及腸胃不適等症狀，直言「維持規律作息，確保每天睡滿7小時，這比任何藥物都有效」。



熬夜讓新陳代謝變差 易使身體更容易累積脂肪導致體重增加



除了上述問題外，「引發頭痛／頭暈」與「增加心血管疾病風險」也是網友熱議的熬夜隱憂。許多人分享，自己只要一熬夜，隔天就會頭昏腦脹，十分不適。醫界也提醒，長期睡眠不足可能會造成自律神經失衡，使血壓波動、心跳不穩，進而增加心血管疾病風險。



此外，有營養師分享，熬夜會導致新陳代謝變差，使身體更容易累積脂肪，進而導致體重增加，說明熬夜與體重上升之間存在關聯。



熬夜帶來的影響未必能立刻被察覺，但累積久了便會默默侵蝕健康。就讓我們從今天開始調整作息，增加睡眠時間，一點一滴找回身體最自然的節奏，讓生活重新回到健康軌道上吧！



# 首圖來源／Freepik



