不只是老調重彈！美CRS最新涉台報告3亮點：台軍費大幅提升、政治僵局、美國會10億撥款

[Newtalk新聞] 近年來，台海兩岸的衝突情緒不斷升溫，世界各國也對中國可能造成的威脅抱持著高度的關注。美國國會研究服務處( CRS )近期就公布了一份研究報告，重申美國對台海事務的立場，並針對台灣當前的國防與軍事危機進行分析。同時，該報告也指出了台灣事務的三大重點，分別是台灣軍費大幅提升、島內政治陷入僵局，以及美國國會預計在 2026 財年撥款的 10 億美元(折合新台幣約 317.08 億元)補助。

該報告指出，雖然中華人民共和國從未控制過台灣，但卻長期宣傳擁有該地區的主權，甚至聲稱擁有透過武力將台灣置於該國管轄之下的權力。為了維護海峽兩岸的和平與穩定，美國近年專注提升台灣的不對稱作戰能力，並積極向台灣提供政治、軍事方面的支持，持續增加中國併吞台灣可能付出的代價。

該報告表示，在美國政府的幫助下，台灣當局近年持續加強軍事戰備並增加國防預算，且截至 2024 年為止，台灣的國防開支以占 GDP 的 2.5% 。該報告稱，台灣總統賴清德日前曾提出計畫，希望將 2026 年的國防開支增加至約 9495 億元新台幣，並於 11 月時推出 1.2 兆新台幣的「特別預算」，希望在 8 年的時間內分批撥付，補充自身的常規國防預算。

然而，在推動軍備強化的方面，執政的民進黨當局卻遭受國內在野勢力的挑戰，希望增加國防預算的行政部門與由反對派控制的立法機構陷入了嚴重的分歧。該報告認為，台灣政壇的衝突局勢，可能引發國際盟友對該國「是否具備充足資金提升自身國防實力」一事產生質疑。

該報告稱，美國對台灣防衛能力的貢獻主要體現在以「對外軍售」為主的武器轉移方面，強調美國政府在 2015 至 2025 年間，已向國會通報價值超過 390 億美元的對台軍售計畫。同時，美國國會也通過《台灣韌性增強法案》( TERA )，授權總統直接向台灣美國國防部庫存中的國防物資與服務。

另外，美國國會也在 2025 財年的《國防授權法案》中，設立了「台灣安全合作倡議」( TSCI )，希望透過相關管道向台灣提供援助，確保台灣維持足夠的自衛能力。該報告也進一步指出，在 2026 財年的《國防授權法案》中，美國國會預計向 TSCI 撥款 10 億美元，加強對台灣的援助與合作規模。

