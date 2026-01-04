不只是耐髒！設計師曝飛機座椅「全是藍色」原因：能騙過大腦

搭乘飛機時，你是否注意過機艙座椅的顏色？放眼望去，絕大多數的航空公司都不約而同選擇了「藍色」作為座椅主色調。這並非巧合，也不是單純為了耐髒，航空設計專家揭露，這背後其實隱藏著精心策劃的「色彩心理學」，從緩解焦慮到改變乘客對溫度的感知，每一個細節都經過深思熟慮。

據英國「每日郵報」（DailyMail）報導，波音公司每年製造數百架飛機，在全球擁有超過1.4萬架商用客機，在設計機艙內裝時，設計師會考量色彩對乘客潛意識的影響。波音指出，藍色與綠色通常與「和平」及「寧靜」的意象連結，而藍色與紫色則象徵著高貴。

旅遊訂票平台Nanak Flights執行長卡普爾（Rishi Kapoor）解釋，儘管統計數據顯示飛機是最安全的交通工具，但仍有許多乘客在飛行過程中容易感到焦慮或壓力。此時，藍色能發揮關鍵的鎮靜作用，幫助乘客放鬆心情，讓旅程更加舒適，「這看似微不足道的細節，卻是打造優質飛行體驗的關鍵。」

航空設計師古德（Nigel Goode）進一步分析，不同色調的藍色也有不同用途。廉價航空傾向使用色彩鮮豔、大膽的藍色來強化品牌印象；而傳統航空公司則多採用柔和、低飽和度的藍色，目的是營造出一種「家」的放鬆感，以及自然、樸實的氛圍。

古德也點出藍色在航空史上的地位：藍色長期以來被視為保守、無爭議的企業代表色，象徵著「值得信賴」與「安全」，這也是為何像英國航空（British Airways）等老牌航空業者多年來始終鍾情於此色系。此外，色彩的深淺也會影響空間感：淺色系能讓機艙看起來更寬敞開闊，深色系則容易產生狹窄壓迫感。

除了情緒安撫，色彩甚至能欺騙大腦的生理感知，蒂格（Teague）設計公司的設計師崔普（Virginia Tripp）曾向波音透露，顏色會影響人對「濕度、溫度甚至氣味」的判斷。例如，藍色能營造出清新、乾淨的感覺，藍色與綠色混搭會讓人覺得環境較涼爽，橘色會帶來溫暖感，而粉紅色則可能讓人聯想到甜味。因此，為了讓乘客在密閉乾燥的機艙內感到清爽舒適，藍色自然成為了首選。

