不只是色素！蘇丹紅會卡住肝臟代謝 醫師教你4招防隱形毒

摻了蘇丹紅的辣椒粉，可能引發慢性發炎、腎臟負擔加重，還潛藏罹癌風險。（Gemini生成示意圖）

你以為鮮紅的食物只是顏色漂亮？小心，它可能正在悄悄傷害你的肝臟！近期蘇丹紅事件再度引起關注，這種非法添加的工業染料不僅讓食物、化妝品「紅得均勻」，更會卡住肝臟代謝，造成膽酸堆積、慢性發炎，甚至增加罹癌風險。基因醫師張家銘分享4招生活防護，降低隱形毒的威脅。

什麼是蘇丹紅？

蘇丹紅分成1到4類，是一種工業用偶氮染料，嚴禁添加於食品中。它通常被非法用於染色食物、彩妝用品，使顏色鮮豔、吸引目光。研究顯示，蘇丹紅第二與第四類對人體危害最大，會直接干擾肝臟內的酵素AKR1D1，阻礙膽酸代謝。

對人體的影響？

當肝臟代謝受阻，最先出現的症狀包括：

廣告 廣告

1. 容易脹氣、油膩食物不耐

2. 餐後疲倦、身體沈重

3. 排便黏膩、氣味重

4. 皮膚莫名發癢

5. 輕微肝功能異常或脂肪肝惡化

長期累積下來，蘇丹紅可能引發慢性發炎、腎臟負擔加重，甚至干擾免疫系統，使身體對異常細胞的防禦力下降，潛藏癌症風險。

醫師建議4招防範方法：

1. 避免來源不明的食品：購買包裝標示完整、合法的食品，少吃加工染色食品，尤其是顏色過於鮮亮的辣椒粉、香料粉。

2. 多攝取天然抗氧化食物：像是花椰菜、高麗菜、豆類，可幫助肝臟解毒。

3. 養成定期檢查的習慣：一年一次肝功能與腹部超音波，有脂肪肝、B／C肝或家族病史的人建議半年一次。如果最近疑似接觸染料，建議1至3個月內抽血檢查肝指數。

4. 有慢性病或遺傳風險的人要提高警覺：家族有肝癌、曾有慢性肝病、代謝症候群、肥胖等族群，更容易被這類染料影響。這不只是體質問題，而是代謝系統的防線比別人薄。越早改變生活習慣，就越能穩住代謝平衡。



回到原文

更多鏡報報導

吃蝦子、龍蝦就癢？竟然跟塵蟎有關！過敏真相一次看懂

1歲以下寶寶要避開蜂蜜水、蜂蜜蛋糕！但孕婦能吃嗎？產科醫師這樣說

吃再多蔬菜還是便秘？醫師大推這3種食物讓腸道一路暢通