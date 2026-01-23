不只是販賣機：Yo-Kai如何用無人熱食機器人 補上餐飲服務空窗？
Yo-Kai Express攜手泰國MAMA麵合作，左為泰國MAMA原廠地區經理Supaporn Eakjindakul、右為Yo-Kai Express CEO林志鴻。（林玉婷攝）
採訪・撰文＝林玉婷
在台北捷運西門站，一台無人熱食機器正煮出一碗碗與泰國國民麵食品牌MAMA聯合合作的泰式酸辣麵。對路過的消費者而言，這可能只是一次新奇的嘗試；但若拉長時間軸來看，卻是主打AI無人熱食與飲料設備的新創餐飲機器人品牌「Yo-Kai Express」長期布局中的一個關鍵節點。
Yo-Kai創辦人暨CEO林志鴻形容，創業從一開始就不是為了做「販賣機」，而是想解決一個餐飲業長期無解、卻很少被正面討論的問題：當人力與營業時間都無法再延伸，餐飲服務要如何繼續擴張？
台北捷運西門站設置了兩台無人熱食機、一台自動現做飲料機，與泰國MAMA麵最新合作的4種口味麵食已可在這裡吃得到。（圖片來源：Yo-Kai提供）
把餐飲服務拉回「時間結構」來看
「大家都說餐飲很競爭，但那是白天。」林志鴻在訪談中反覆強調，多數實體餐飲與飲料門市，實際營業時間僅約8～9小時；但夜間、清晨、輪班時段，在關店後的15個小時，消費需求並未消失，只是沒有人願意、也沒有人力可以去服務，這正是Yo-Kai切入市場的核心。
Yo-Kai並不將自己定位為販賣機，而是「補上人類無法值班時段的餐飲基礎設施」，以全自動設備提供熱食與飲料，結合24小時營運，直接鎖定夜間經濟與非典型消費時段，將自己視為「實體餐飲的另一種形態」，而非替代品。因此，它優先進駐的不是傳統商圈，而是機場、醫院、校園、科技廠等這些24小時都有飲食需求的場域。
從美國測試出成功商模 逐步擴展到台灣和各國市場
一開始Yo-Kai的發展並非從台灣起步，而是選擇在地域廣大的美國市場測試無人熱食的可行性，以人力成本高、夜間供給缺口明顯的場域為主要切入點，證實這樣的便利服務有其需求。
在美國市場，Yo-Kai一台機器以月租約2,000美元方式提供合作夥伴使用，無需加盟金、裝潢與人力配置。相較於動輒數十萬美元的實體開店投資，進入門檻大幅降低。且機台的靈活性高，「點位不對，我們可以很快撤；菜單不對，後台就能換。」林志鴻指出，這讓 Yo-Kai能在不同國家快速測試市場反應，而不被單一菜系或品牌綁死。
2024年林志鴻回到台灣市場，並將之定位為「研發與驗證基地」，台灣食品製造成熟、研發彈性高，適合做產品與製程測試；完成後即可複製到美國、日本、韓國與東南亞市場。目前Yo-Kai機台也在台灣製造。食材策略上，珍珠奶茶等飲料與部分原料由台灣出口，熱食則依各國法規在地製作，兼顧成本與合規。
截至目前，Yo-Kai的主要營運市場集中在美國與台灣。台灣市場方面，第一年營收約700多萬元，第二年已成長至約1,500萬元，呈現穩定正成長。其中，林志鴻透露，桃園機場是最具代表性的示範點，每月營收可達100萬元以上，且銷售高峰集中在晚間8點至凌晨5點，正好補上傳統餐飲無法服務的時段。
2026年，Yo-Kai目標在美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞等地設點超過500台，其中台灣市場也將持續拓點。
目前Yo-Kai的AI自動熱食機已經進桃園中正機場、松山機場、小港機場，方便民眾在候機時隨時補充一碗熱騰騰的拉麵。（林玉婷攝）
不是固定菜單 而是可快速切換的「後台系統」
在Yo-Kai系統裡，「賣什麼」並非人工拍板，而是由銷售數據決定。每台機器可同時提供12～15種品項，系統會依銷售速度自動調整庫存權重；滯銷品項則透過即時降價清庫後下架。這讓機器本身成為一個會學習的微型通路。
在消費者對於熱食機器人並不熟悉的前提下，Yo-Kai的菜單選擇多樣化，不綁定單一料理類型，主要策略是持續與知名餐飲品牌合作推出多樣餐點品項，提高消費者好奇心、踏出願意嘗試的第一步。
從銷售數據來看，日式拉麵在多數市場仍是銷售主力，美國市場中，台灣牛肉麵為第二熱銷品項。除麵食外，也陸續導入小籠包、港點、拌麵、珍珠奶茶等，甚至規劃推出鹽酥雞等炸物專用設備。
關鍵在於，Yo-Kai機台換菜單不需要換廚師。產品僅需送達，後台即能完成設定，設備加熱方式依品項差異化設計，讓炸物、蒸品與湯麵各自使用不同系統，維持口感。
Yo-Kai Express創辦人暨CEO林志鴻表示，Yo-Kai的目標，是讓無人餐飲逐步接近「可對話、可調整、可學習」的狀態。（林玉婷攝）
與泰國MAMA麵合作 開拓多元口味選擇
2026年1月在台灣最新合作的對象「MAMA 麵」是泰國麵食的絕對代名詞，在泰國市佔率超過4成，全球每年銷售量突破10億包。Yo-Kai 透過其獨家研發的高溫即煮技術，將泡麵進行配料的全方位升級，僅需數十秒，機器人即可一站式端出熱騰騰的湯麵，共推出「泰豪華酸辣海鮮麵、泰香酸辣海鮮麵、泰鮮綠咖哩海陸麵、泰濃綠咖哩牛肉麵」4種口味。
Yo-Kai曾與一風堂、雙月等多個台灣消費者熟悉的餐飲品牌合作，證明只要品牌夠清楚，消費者更願意把「機器出餐」視為一餐，而不是噱頭。此次導入的4款MAMA麵品項，並非主打泡麵，而是搭配蟹腳、花枝與蔬菜配料，透過即煮與精準溫控系統，呈現介於即食與現煮之間的定位，讓消費者願意為便利性與穩定品質付費。
雙方宣布，未來泰國MAMA麵將全面導入Yo-Kai的AI熱食販賣機通路，預計將陸續進駐台灣各大商辦大樓、交通樞紐、校園與公共場域。
下一步：規模成熟後，走向資本市場
技術層面，Yo-Kai已不再滿足於「預設流程」的自動化。林志鴻透露，團隊正嘗試將語言模型與影像辨識結合，讓設備能理解即時語言指令，調整烹調行為，朝「像廚師一樣回應」的方向前進。「這不只是把人拿掉，而是讓機器開始理解情境。」他形容。
隨著營運模式與場域逐漸穩定，Yo-Kai也同步啟動資本市場規劃。林志鴻透露，團隊除了與投資圈接軌，並預計2026年推動在美國掛牌上市。目標不只是資金，而是讓無人餐飲從展示型創新，走向可被放大、被複製的產業模式。
泰國MAMA原廠地區經理Supaporn Eakjindakul（左）與Yo-Kai Express創辦人暨CEO林志鴻（右）端出第一波合作的4種口味泰式口味麵食，成為Yo-Kai拓展亞洲市場與多元口味的重要里程碑。（林玉婷攝）
