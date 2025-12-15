不只是質感！三商巧福厚重瓷湯匙30年不換 前員工曝原因

三商巧福多年來堅持使用陶瓷湯匙，為顧客創造溫潤口感。翻攝三商巧福臉書



連鎖牛肉麵品牌「三商巧福」是許多人記憶中的老味道，多年來堅持使用具有質感的瓷器湯匙，有網友好奇發問，「三商巧福的湯匙到底為什麼要用這麼重的？而且還堅持了這麼多年⋯」，畢竟顧客用起來感覺較重，員工清洗也吃力，引發網友熱烈討論，更有前員工出面解答。

綜合網友看法，許多人對三商巧福的堅持非常認同，有人認為「就是這種拿不動的陶瓷湯匙才對味」，「太多餐飲店使用美耐皿裝食物，三商巧福始終提供瓷器餐具，真該給予他們更多掌聲」、「這個湯匙讓湯喝起來有溫潤的感覺」、「這種湯匙有效保溫又不燙口，陶瓷圓潤的觸感，不是其他材質能取代的」。

一名前員工表示，品牌當年認為瓷器餐具象徵對顧客的尊重，因此特別訂製、開模設計生產，就是因為想讓顧客感受到業者對用餐體驗的重視。不鏽鋼碗筷因為會有監獄及軍營的聯想，美耐皿在高溫下有食安疑慮，因此三商巧福才堅持使用陶瓷湯匙。

