不只是超人堂姊！DC宇宙明年強檔《超少女》預告登場

〔記者許世穎／綜合報導〕DC宇宙新作《超少女》首支預告今(12)日正式公開，在HBO影集《龍族前傳》大放異彩的米莉愛考克化身氪星最後的女兒「超少女」卡拉佐艾爾，看起來毫不在乎一切，除了彷彿在宣告她「不只是超人堂姊」，更展現出角色自己內心的陰影與困境。

影迷今年夏天在DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩執導的《超人》中，已可以在片尾看到米莉飾演的超少女意外闖入超人的孤獨堡壘中，最新曝光的預告，則可以看到她完全可以融入岡恩《星際異攻隊》那種色彩繽紛、充滿雜牌軍的世界，面對敵人無所畏懼，展現強大力量。

廣告 廣告

電影由《老娘叫譚雅》、《笨錢效應》導演克雷格格里斯佩執導，超少女在預告中強調：「他(指超人)總看到每個人善良的一面，而我則看到事實。」當然，在《超人》現身的超狗「氪普托」也將與她一同展開冒險。《超少女》預計2026年6月25日在台上映。

《超少女》前導預告：

