不只是軟體更新！iOS 27隱藏功能曝光 恐讓AirPods音質暴升一檔次！

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實習編輯張宣恩／綜合報導

對於廣大的 AirPods 使用者來說，這次 WWDC26 的 iOS 27 更新，無疑是近年來最有感的音訊功能升級。Apple 正式宣告將為AirPods系列加入高度自由化的 EQ（等化器）自訂介面，徹底打破過去「蘋果調音」的預設框架。

你的音質 你說了算

Apple在發表會上短暫亮相了全新的AirPods設定UI。告別了過去複雜的選單，現在使用者只需進入設定頁面，就能看到一個直覺的「頻率圖表」。介面分為「推薦」與「自訂」兩大模式，使用者透過手動微調，即可針對低音（Bass）、中音（Mid）與高音（Treble）進行精確的頻譜優化。

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Apple 對此表示，儘管 AirPods 系列的工程設計初衷是為了忠實還原聲音原貌，但他們同樣理解每位使用者的聽覺喜好各有不同。這套介面的推出，正是為了讓使用者能針對各類影音內容，調校出最對味的聲音表現。

不只在Apple Music

這項功能最核心的突破在於「全域性」。過去，Apple在音樂領域雖有EQ設定，但往往僅侷限在Apple Music平台內使用；至於隱藏在設定App「輔助使用」裡的EQ功能，則因為選項過於死板、缺乏調整彈性而乏人問津。

iOS 27的這項更新，將EQ權限直接提升至系統層級。這意味著無論你是在Netflix看電影、在YouTube看影片，甚至是進行通話，只要是透過AirPods輸出的音訊，都能套用這套自訂後的音效設定，徹底實現了「音質自由」。

只要是透過AirPods輸出的音訊，都能套用這套自訂後的音效設定，徹底實現了「音質自由」。(圖／取自蘋果官網)

硬體潛力釋放？外界引頸期盼

隨著軟體層面的功能解禁，市場也開始關注這是否在為未來的硬體佈局。不少音訊愛好者推測，這套強大的EQ系統，將能讓未來的AirPods Pro 3以及傳聞中的AirPods Max 2發揮出更驚人的聲音潛力。

雖然距離iOS 27正式發布還有段時間，但透過這項軟體端的重大突破，Apple無疑已向全球使用者證明：他們不僅在追求「原音重現」，也開始把「聽覺個性化」的主導權，真正交還到消費者手中。

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