不只是進口！Epeda 床墊堅持法國在地原裝材料，織就一張「最接地氣」的法式好床

圖：透過堅持使用法國在地原裝材料，Epeda 宜倍達床墊精選法國原裝材料克服進口床墊不適應氣候的痛點，構築最適合台灣的透氣睡感。(圖/Epeda 宜倍達床墊提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在追求極致睡眠的市場中，標榜「進口」已是基本門檻，但真正的奢華往往藏在看不見的源頭。法國百年傳奇床墊品牌 Epeda，其高品質的核心秘密：不僅是一場跨越萬里的品牌遷徙，更是一場關於「材料溯源」的堅持！透過堅持使用法國在地原裝材料，Epeda 宜倍達床墊精選法國原裝材料克服進口床墊不適應氣候的痛點，構築最適合台灣的極致透氣睡感。

圖：Epeda 宜倍達對材料的執著，同步解決了台灣家庭最深層的健康焦慮。(圖/Epeda 宜倍達床墊提供)

法國土地與海島氣候的深度共振

Epeda 宜倍達床墊敏銳察覺法國沿海與台灣氣候的相似性——兩地皆受海洋性氣候影響，長年面臨高濕與溫差挑戰。品牌堅持選用「諾曼第頂級亞麻」，這種在中空導氣特質中淬煉出的強韌纖維，正是對抗台灣海島型氣候的天然利器。

廣告 廣告

這種對材料的執著，同步解決了台灣家庭最深層的健康焦慮。在高濕環境下，床墊極易滋生塵蟎引發過敏；Epeda 宜倍達 捨棄易囤積濕氣的人工填料，改以「天然亞麻」與「法國羊毛」交織，搭配獨家 Multi-Air 專利技術，使床體能隨翻身自主換氣，一併帶走背部的燥熱濕氣，為過敏體質者構築極致乾爽的睡眠環境。

圖:除了氣候調適，Epeda 宜倍達床墊 更針對現代人的睡眠穩定性提出法式解方，為台灣家庭提供靜謐無擾的深眠時光。(圖/Epeda 宜倍達床墊提供)

結構穩定技術：重塑睡眠的穩定度

除了氣候調適，Epeda 宜倍達床墊 更針對現代人的睡眠穩定性提出法式解方。透過將頂級原裝材料與精密彈簧系統深度整合與固定，確保內部結構即使歷經長年使用，依舊維持極佳的穩定性而不移位崩塌。這項技術不僅大幅提升了震動吸收率，更徹底終結彈簧因耗損產生的異音痛點，為台灣家庭提供靜謐無擾的深眠時光。

圖：宜倍達床墊 在台灣區的門市進駐，象徵著法式工藝與台灣生活形態的深度共振。(圖/Epeda 宜倍達床墊提供)

Epeda 宜倍達床墊 在台灣區的門市進駐，象徵著法式工藝與台灣生活形態的深度共振。Epeda 宜倍達床墊證明了當頂級材料遇上正確的氣候解方，奢華便不再只是昂貴的標籤，而是肌膚能感知到的乾爽與放鬆。這不只是一次睡眠品質的升級，更是一場跨國界的感官革命。

誠邀每一位嚮往純淨生活的探尋者，親自感受這份來自「純血法式材料」帶來的體感衝擊，將法式生活的優雅精髓，完整延續至每個夜晚！

歡迎造訪 Epeda 宜倍達法國床墊台灣官方網站：https://epeda.com.tw/ 。在那裡，您將發現更多關於「法式純血好床」的秘密，並可線上預約專屬睡眠諮詢，找到最適合您的法式睡眠提案！