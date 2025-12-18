不只是銅板價，更是40年的堅持！三重超強在地下午茶「甜甜圈雙胞胎」重出江湖

三重最強在地下午茶，車路頭街的四十年甜甜圈 雙胞胎，

是我從小吃到大的在地美食，之前是在路邊擺攤，現在搬到店面了，

店面距離原址也不遠，就在旁邊而已。

新北三重｜四十年甜甜圈 雙胞胎

四十年甜甜圈 雙胞胎營業時間是從下午2點開始，但其實1點多來就可以買到了，

只有太早還沒有雙胞胎，要等2點之後。

四十年甜甜圈 雙胞胎販賣的品項有六種，雙胞胎、甜甜圈、紅豆餅、酸菜餅、芋頭餅、蘿蔔絲餅，

記得很久以前還有芝麻球，現在沒了。

新北三重｜四十年甜甜圈 雙胞胎

客人陸續上門，油鍋也沒停著，不斷炸著。

新北三重｜四十年甜甜圈 雙胞胎

炸好後的甜甜圈每個胖嘟嘟的，趁熱沾上糖粉，好吃的甜甜圈就可裝袋了。

以前固定只買雙胞胎和甜甜圈，雙胞胎還沒準備好，就只買了甜甜圈，

剛炸好的甜甜圈極度鬆軟，裹上甜甜的糖粉每一口都好滿足。

建議現買現吃，熱呼呼的剛炸好跟拿回家的口感已有差，剛炸好的真的非常好吃。

扁平狀的蘿蔔絲餅，跟市面上一般的蘿蔔絲餅很不一樣，麵皮炸的很Q，

內餡包的是乾蘿蔔絲，不像新鮮的蘿蔔絲那麼濕潤多汁，但味道比較香，各有優劣。

另外買了一個芋頭餅給老媽，芋頭餅也是像蘿蔔絲餅一樣是扁平狀，

裡面夾有芋泥，不是那種傳統的餅乾夾芋頭餡去炸的芋頭餅喔。

從小吃到大的四十年甜甜圈 雙胞胎，是學生們放學後最棒的點心，

也是附近民眾下午茶平價的選擇，好吃又便宜的首選。

所在地址：臺灣新北市三重區車路頭街109巷1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 14:00-18:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅