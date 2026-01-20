不只是「假男友」1／蕾菈斷開湯宇 被抓包夜歸「瘋男」晨灰家

本刊接獲爆料，蕾菈與晨灰近期過從甚密。（圖／翻攝自晨灰YT）

百萬YouTuber蕾菈去年9月無預警宣布，與第二任丈夫DJ湯宇結束三年婚姻，消息一出震撼外界。離婚後，她的感情動向也隨之成為關注焦點。近日時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，指出蕾菈與YouTuber團體「瘋男」成員晨灰互動頻繁，關係似乎格外親近。事實上，在蕾菈正式對外證實婚姻畫下句點之前，本刊早已捕捉到女方深夜進入男生家的畫面。

回顧去年8月22日傍晚近6點，本刊直擊身穿紅色緊身裝的蕾菈，在國際德州撲克競技賽事空檔下樓抽菸。晚間10點7分賽事結束後，蕾菈獨自搭車離開，卻未返回位於新北市的住處，而是前往台北市大安區一處華廈。

去年8月，本刊直擊打扮火辣的蕾菈現身於台北市南京東路一棟大樓外，據悉當天是在進行德州撲克賽事。（圖／本刊攝影組）

結束賽事後，蕾菈獨自搭車回到位於台北市大安區的某住處。（圖／資料照）

報導曝光後，蕾菈發文公開與湯宇已經離婚。（圖／翻攝自蕾菈IG）

更耐人尋味的是，同樣參與該場賽事的湯宇，當晚並未現身該處，夫妻兩人的行蹤明顯不同步，當時便讓人隱約感覺，這段婚姻似乎已悄悄出現變化。果不其然，新聞曝光後，蕾菈第一時間的回應，並未著墨賽事本身，反而直接拋出震撼彈，自曝已經離婚的消息，引發外界熱議。

近日本刊直擊身穿運動裝的晨灰從與蕾菈先前進入大安區的同一棟華廈步出。（圖／本刊攝影組）

晨灰回的家與蕾菈去年八月進入的華廈是同一間。（圖／本刊攝影組）

近來本刊接獲爆料，蕾菈與晨灰近來互動頻繁。記者進一步觀察， 1月16日傍晚5點14分，身穿運動裝的晨灰自大安區同一棟華廈步出，搭乘多元計程車外出，約一個多小時後返回，在門口一邊滑手機、一邊等待進門。而他進出的樓層，與蕾菈去年8月當晚返家的樓層一致。回頭再看蕾菈當時未返新北住處的選擇，如今看來，似乎早另有隱情。

近來蕾菈經常跟「瘋男」晨灰在海外合作拍片，更稱對方是「假男友」，要晨灰展現「男友力」。（圖／翻攝自晨灰YT）

事實上，蕾菈離婚後，與晨灰多次合框，多半是在海外行程中完成。兩人曾一同前往新加坡、上海拍攝內容，也曾邀請晨灰以「假男友」身分出席泡泡派對。活動中，晨灰拿著浴巾，替身穿比基尼的蕾菈擦拭腿上的泡泡，畫面一度引發粉絲猜測。不過，對於外界的揣測，蕾菈始終強調兩人只是「很好的朋友」。此外，也有眼尖網友發現兩人皆配戴唇環，猜測是「情侶唇環」，對此蕾菈則回應：「我也已經解釋過了==懶得再解釋。」

關於晨灰與蕾菈返回同一個住家地點，本刊記者傳訊給蕾菈詢問兩人目前關係，截稿前無法取得回應。

