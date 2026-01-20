不只是「假男友」2／昔婚禮脫口「如果離婚」 蕾菈二婚湯宇3年告終

蕾菈在18歲就結婚生子，但因老公在她孕期偷吃而心碎離婚，後來才又戀上湯宇。（圖／翻攝自蕾菈IG）

曾是YouTube團體《反骨男孩》一員的蕾菈，去年與團長酷炫結束長達6年的合作關係，不久後也宣告與湯宇的第二段婚姻畫下句點，強調兩人和平分手。回顧這段婚姻，兩人不僅育有兒子小湯包，也共同照顧蕾菈與前夫所生的女兒蝶蝶，期間還攜手度過「涉嫌呼麻」風波。這段婚姻可說愛得轟轟烈烈，怎料最終仍各自走上不同的道路。

蕾菈認愛湯宇後，在隔年男方生日時登記結婚。（圖／翻攝自蕾菈IG）

事實上，蕾菈的感情路向來顛簸。她18歲時和前夫共同育有一女，但對方在她懷孕期間出軌，讓她心死決定離婚，並獨自扶養女兒。直到2021年，蕾菈被拍到與曾合作過、且私下以「閨蜜」相稱的湯宇一同出席朋友聚會，兩人互動親暱，還不避諱在友人面前摟摟抱抱，當晚更一同返回湯宇住處，任誰看都是戀愛ing的狀態。

蕾菈曾脫口如果有機會結第三次婚，不會再辦婚禮。（圖／翻攝自蕾菈YT）

之後蕾菈選在當年愚人節公開戀情，除了在影片中大讚男方十分溺愛、寵愛她，她也特地曬出兩人的親吻照，甜蜜寫下長文告白：「愚人節快樂。這世界上充斥著真真假假的話，我們活在這個世代，不論真假，開心就好，一直受著這個圈子的影響猶豫非常久的公開企劃，就怕輿論影響了我們的感情，不過在不斷的討論下，還是決定不再隱藏，希望大家能手下留情，不留情也沒關係，因為我找到了一個肩膀哭泣，謝謝你，出現在我的生命裡，謝謝。」

蕾菈在2024年九月還曾發四周年文感謝湯宇的浪漫。（圖／翻攝自蕾菈IG）

隔年她和湯宇結婚，並盛大舉辦婚宴，當時蕾菈曾說：「阿湯是我遇過最愛哭、最感性、對我最好的男人，擁抱了每一次潰堤的我。嫁給他不是衝動，是憧憬。」她也坦言在第一段婚姻後的6、7年來，一直都很懼怕婚姻，怕又再次受到傷害，但是決定嫁給湯宇時，她告訴自己「感情沒有絕對跟永遠」，雖然未來的事說不準，「但我現在想愛，我願意被愛，他值得我愛。」

兩人也隨即在2023年11月迎來愛的結晶「湯包」，加上蕾菈和第一任前夫所生的孩子，一家四口相當幸福。同年11月，夫妻倆因涉嫌持有及吸食大麻遭警方查獲，事後拍片公開道歉。蕾菈坦承自己說謊，「我確實有吸食大麻的行為，不管是在國內還是泰國都有，在台灣就是不對，是犯法的」，但她強調，自己在懷孕期間、孩子身旁及家中都沒有吸食，並鄭重向社會大眾、家人及親友道歉。後續司法處分方面，吸食部分獲不起訴，持有部分則獲緩起訴處分，須接受戒癮教育。

去年九月蕾菈證實離開「反骨男孩」。（圖／翻攝自蕾菈IG）

但蕾拉的形象重創，一度淡出公眾視野。去年她和合作6年的《反骨男孩》結束合作，沒多久又宣布第二段婚姻畫下句點。蕾菈則透社群發表心境，表示「這不是衝動，也不是爭吵的結果，而是經過長時間對彼此、對自己誠實的溝通後，我們一起做出的選擇。我們之間沒有誰對誰錯，也沒有輸贏，只是走到這裡，彼此在價值觀、生活節奏、人生目標上，都有了不同的理解與追求。」她也說明，未來兩人會以朋友、父母的角色共同養育小孩。

其實早在公開與湯宇婚禮的花絮時，因為工作忙得不可開交，蕾菈曾烏鴉嘴脫口說：「就算這次離婚，我如果有機會再結第3次，我他X再也不辦婚禮了」，暴氣表示頭腦負載量過高，已經快要爆炸。沒想到無心之語竟然成真，也令人唏噓不已。

近年來蕾菈投入很多心力在德州撲克上。（圖／翻攝自蕾菈IG）

