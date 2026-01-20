不只是「假男友」3／晨灰75萬訂閱頻道曾一夕歸零 將保時捷讓女神鄭若青開爆戀情

三、四年前的晨灰（左）是個身材精實的肌肉男，如今仍然身形仍魁武但較過去寬一些。（圖／翻攝自晨灰IG、本刊攝影組）

與蕾菈爆出緋聞的晨灰，曾擁有75萬訂閱的YouTube頻道「瘋男crazy man」，不過在2023年9月無預警遭官方刪除，晨灰當時透露頻道被下架原因是因為經官方審查後，認為頻道多次違反YouTube規範，當時晨灰表示：「在沒有收到任何紅標跟警告的情況下頻道跟裡頭的影片就全部都沒了，我含淚心痛，7年的心血完全歸零。」但傷心之餘他也立刻又開啟了個人頻道「瘋男晨灰」重新另起爐灶，而與他爆出緋聞的蕾菈，自然也是他YT中的常客。

晨灰與蕾菈經常出現在彼此的YT上，看得出頗有交情。（圖／翻攝自晨灰YT）

晨灰與蕾菈的影片有不少曖昧的話語或橋段，讓人感覺得出關係過人。（圖／翻攝自晨灰YT）

過去曾做過美髮業的晨灰，還十分專業地幫蕾菈洗頭吹頭。（圖／翻攝自晨灰YT）

2020年蕾菈在反骨時期就曾在「打電話整人挑戰」的單元中，直接打給晨灰問他有沒有砲友，看得出兩人頗有交情，蕾菈也曾社群上感謝晨灰這個「肌肉棒子」帶她進入健身的領域，而在蕾菈宣布離婚後，多次與晨灰合拍影片，包括新加坡與上海等海外行程，晨灰也會擔任起蕾菈「假男友」的身分。不過雖然蕾菈再三強調兩人因為太熟了，這輩子都不可能在一起，但不管是牽手、洗頭吹頭、擦拭身體雙腿，每個畫面都十分親暱，再加上兩人共有的「情侶唇環」，也讓粉絲覺得兩人不只是朋友。

鄭若青（中）和晨灰（右）認識多年，曾被媒體捕捉到同進同出。（圖／翻攝自鄭若青臉書）

不過除了蕾菈之外，晨灰在2022年也曾被媒體爆出與網紅鄭若青互動密切，2021年底晨灰生日時，「瘋男crazy man」另一名團員Nick和鄭若青聯合為他籌備了生日趴，Nick更送上一輛要價250萬元的保時捷，讓晨灰喜極而泣，當時有人留言祝福「跟若青好一輩子吧」，透露出2人的關係。晨灰甚至把自己的保時捷給鄭若青開，兩人也曾一同返家，只是鄭若青僅承認有向晨灰借車，並不認兩人戀情。

關於晨灰與蕾菈返回同一個住家地點，本刊記者傳訊給蕾菈詢問兩人目前關係，截稿前無法取得回應。

