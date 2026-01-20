不只是「假男友」4／曖昧藏在影片中 檸檬首集節目找派翠克助陣 陳天仁幫一樹拍「女友篇」

蕾菈與晨灰有不少合作影片，還扮演男女朋友關係。（圖／翻攝自晨灰YT）

蕾菈與晨灰在影片中不乏親密舉動，但蕾菈強調兩人熟到不可能在一起。（圖／翻攝自晨灰YT）

日前時報周刊CTWANT接獲爆料，指蕾菈與晨灰近來過從甚密，而早在去年8月本刊就拍到蕾菈在結束國際德州撲克競技的賽事後獨自搭車回到台北市大安區一處華廈，而不是與老公湯宇位於新北市的家，報導一出，蕾菈第一時間也立即宣布已離婚的消息，而本刊日前也發現她當時前往的華廈，晨灰就住在此處，雖然蕾菈在兩人合作的影片中強調他們太熟了，這輩子都不可能在一起，但影片裡許多自然接觸的小動作，還是讓人感覺得到他們十分親近。

廣告 廣告

在檸檬與秀秀子YT節目第一集邀請的來賓就是檸檬的緋聞男友派翠克，兩人不時打情罵俏看起來頗有電流。（圖／翻攝自《想不到吧》YT）

藝人派翠克去年5月曾被本刊直擊身邊出現新對象，女主角是人氣超高的富邦啦啦隊成員「檸檬」林芳婧，也因為在球場高歌走音，被封為「檸魂割姬（靈魂歌姬）」，檸檬與派翠克被本刊拍到深夜一同去取貨並返家，還頻繁拍片互動，在檸檬與秀秀子的YT節目《想不到吧》第一集就「內舉不避親」找來派翠克當嘉賓，兩人不時打情罵俏頗有電流在兩人之間流竄，也不禁令人懷疑，「檸檬派之戀」是否早就已經展開。而在節目中派翠克也能一眼「猜」出哪張照片是檸檬的家，連抱枕都很清楚，結果被全場虧「有去過喔」！

陳天仁在一樹的短片中曾演出其女友，像是在宣告關係。（圖／翻攝自一樹IG）

陳天仁與大兩歲的YouTuber河村一樹（一樹）去年2月被本刊捕捉到兩人陷入熱戀，動作親密還合吸一根菸，陳天仁也在一樹短片中演出女友角色，殊不知就是本色演出。一支「日本黑道台灣旅遊-女友篇」，劇情大概是黑道老大來台灣旅遊，在台灣的日本小弟及女友當地陪，互動間凸顯出文化差異的搞笑劇情。影片中，一樹飾演的小弟摟著陳天仁登場，並甜蜜喊她「寶貝」，現實中也是寶貝的關係，顯然，熱戀中的兩人，並不反對戀情曝光。

陳伊過去與阿伯怪合作多年，互動熟稔到粉絲都認為兩人是一對。（圖／取自硬漢妹妹YT）

擁有「虎牙甜心」稱號的啦啦隊女神陳伊，過去曾與合作多年的YouTuber阿伯怪傳了多年緋聞，兩人在影片中舉止熟稔親暱，被網友認為在一起無誤，甚至還曾有疑似2人的不雅片在網路上瘋傳的傳言。2022年底本刊曾直擊《全明星運動會4》聚餐，本刊目睹與《全明星》完全無關的阿伯怪餐敘未結束就先離去，而林家佑當晚的限動影片中也看到坐在陳伊旁邊的正是阿伯怪，不過陳伊Po出的影片卻刻意裁切掉他出現的畫面，有種此地無銀三百兩個感覺，不過如今兩人情已逝。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不只是「假男友」1／蕾菈斷開湯宇 被抓包夜歸「瘋男」晨灰家

獨家／樂天女孩又出包！桌曆出貨兩度喊卡 2025拖到2026引粉絲不滿

海委會又惹議1／女裝總經理成編纂委員 海洋白皮書疑成「洗經歷」神器