不只是《無法抗拒的他》宋江初戀！李烈音《親愛的X》超小臉＋名品身材太搶鏡，靠芭蕾、空中瑜珈練出直角肩
在眾星雲集、劇情高能的韓劇《親愛的X》中，除了金裕貞黑化的驚人演技外，另一位女演員李烈音也憑藉其360度零死角的精緻美貌，成功抓住了觀眾的目光。這次她飾演一位偶像出身的頂級女演員，將角色的嫉妒心與陷入單戀的掙扎詮釋得恰到好處。比劇情更搶鏡的是她那165公分、僅45公斤的完美身材——纖細的「天鵝頸」、零贅肉的「直角肩」，簡直是所有女生的理想身材範本！趕快來看看她是怎麼做到的？
戲裡戲外都是女明星的完美體現
在《親愛的X》中，李烈音飾演一位憑藉出眾外貌和運氣，躋身頂級明星行列的女演員。雖然演技備受爭議，但她總能樂觀堅強面對。而現實中的李烈音，其外在條件完美契合了這個角色設定。身高165公分的她，體重長年維持在45公斤，不只雙腿比例細長，那纖瘦的直角肩與天鵝頸線條，更是美到讓人屏息。這份宛如「行走芭比」的體態，正是她私下極度自律的成果。
《親愛的X》李烈音減肥方法：雕塑核心與線條靠空中瑜珈 & 皮拉提斯
在李烈音的眾多運動菜單中，「空中瑜珈」絕對是打造她那「零贅肉」纖細體態的最大功臣。從她在IG分享的照片中，可以看到她僅靠著掛布支撐，做出高難度的倒掛伸展動作，展現出驚人的核心力量與身體控制力。李烈音也常練習器械型皮拉提斯，利用訓練床輔助，能達到全身性的伸展，並高效鍛鍊核心肌群與穩定度，對於雕塑出好看的體態非常有幫助。
《親愛的X》李烈音減肥方法：重要活動前靠沙拉控制身材
有了如此大量的運動菜單，飲食上的搭配也絕不馬虎。李烈音會透過吃沙拉來補充足夠的膳食纖維，並控制熱量攝取。蔬菜沙拉不僅能提供飽足感，也能幫助腸道蠕動、維持身體的輕盈，是她控制身材、維持肌膚透亮感的重要輔助。
《親愛的X》李烈音減肥方法：芭蕾 & 現代舞幫助瘦身
除了核心訓練，李烈音的興趣還包括跳芭蕾舞和現代舞。練習芭蕾不僅能鍛鍊到全身的深層肌肉，尤其是臀部和大腿線條，更能強化身體的柔軟度與延展性，練出那種緊緻卻不死硬的優美線條，這也是她「天鵝頸」和「直角肩」的秘密武器。
《親愛的X》李烈音減肥方法：游泳達到高效燃脂效果
在李烈音的運動清單中，游泳也是她非常熱愛的一項。她曾笑說自己可以待在水裡一整天！游泳是公認燃脂效果極佳的全身性有氧運動，一小時平均可以燃燒500至600卡路里，對於減脂、提升心肺功能的效果都非常顯著。透過飲控＋運動，李烈音完美的零贅肉身材＋筆直雙腿都讓女生太羨慕啦！
