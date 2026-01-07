不只是 AI！NVIDIA 要讓機器人會思考、會行動
[Newtalk新聞] NVIDIA 宣布推出物理人工智慧（AI）的全新開放式模型、框架與 AI 基礎架構，並攜手全球合作夥伴發表適用於各產業的機器人。全新的 NVIDIA 技術可加速整個機器人開發生命週期的工作流程，以加速新一波機器人發展，包括打造可快速學習多項任務的通用專業機器人。
Boston Dynamics、Caterpillar、Franka Robotics、Humanoid、LG 電子 與 NEURA Robotics 等全球產業領導者，正運用 NVIDIA 機器人技術平台首次推出新的 AI 驅動機器人。
NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「機器人技術的 ChatGPT 時刻已然到來。理解現實世界、推理並規劃行動的模型等物理 AI 的突破性技術，正開啟全新的應用。NVIDIA 的全端 Jetson 機器人技術處理器、CUDA、Omniverse 與開放式物理 AI 模型，強化全球合作夥伴生態系，透過 AI 驅動的機器人技術推動產業轉型。」
以下是輝達發布重點摘要內容：
從行動機械手臂到人形機器人，Boston Dynamics、Caterpillar、Franka Robots、Humanoid、LG 電子和 NEURA Robotics 發表搭載 NVIDIA 技術的全新機器人與自主機器。
NVIDIA 發布用於機器人學習與推理的全新 NVIDIA Cosmos 與 GR00T 開放式模型與資料、用於機器人評估的 Isaac Lab-Arena 以及 OSMO 邊緣到雲端運算框架，以簡化機器人訓練工作流程。
NVIDIA 與 Hugging Face 將 NVIDIA Isaac 開放式模型與函式庫整合至 LeRobot，加速開源機器人社群的發展。由NVIDIA Blackwell 架構驅動的 Jetson T4000 模組現已上市，可將AI 運算能力與能源效率提升 4 倍。
NVIDIA 正在打造開放式模型，讓開發人員繞過得消耗大量資源的預訓練，並專注於打造新一代 AI 機器人與自主機器。 這些新模型都在 Hugging Face 推出，包括：
NVIDIA Cosmos™ Transfer 2.5 與 NVIDIA Cosmos Predict 2.5：可完全客製化的開放式世界模型，可在物理 AI 模擬中支援以物理為基礎的合成資料生成與機器人原則評估。
NVIDIA Cosmos Reason 2：這款開放式推理視覺語言模型（VLM），可讓智慧機器在物理世界像人類一樣看見、理解並採取行動。
NVIDIA Isaac™ GR00T N1.6：這款開放式推理視覺語言行動模型（VLA），專為人形機器人而設計，可解鎖全身控制，並使用 NVIDIA Cosmos Reason 實現更佳的推理與脈絡理解。
Franka Robotics、NEURA Robotics 與 Humanoid 正使用運用GR00T的工作流程來模擬、訓練及驗證機器人的新行為。Salesforce 正運用 Agentforce、Cosmos Reason 和 NVIDIA Blueprint 進行影片搜尋與摘要，以分析機器人拍攝的影片片段，將事件解決時間縮短 2 倍。
LEM Surgical 正運用 NVIDIA Isaac for Healthcare 與 Cosmos Transfer，訓練採用 NVIDIA Jetson AGX Thor™ 與 Holoscan 的 Dynamis 手術機器人上的自主手臂。XRlabs 正運用 Thor 與 Isaac for Healthcare，讓 Olympus 的 ORBEYE 外視鏡得以利用即時 AI 分析為外科醫生提供指導。
將物理 AI 導入工業邊緣
全新NVIDIA Jetson™ T4000 模組將 NVIDIA Blackwell 架構引進自主機器和通用機器人領域，為NVIDIA Jetson Orin™ 客戶提供了一條具成本效益且高效能的升級途徑。此產品1000 台訂購量的售價為每模組 1999 美元。相較於前一代提供 1,200 FP4 每秒浮點運算次數的效能，並搭載 64GB 記憶體，位於可配置的 70 瓦特功耗範圍內，非常適合能源受限的自動化應用。
輝達表示，NVIDIA IGX Thor 將於本月稍晚發售，將機器人技術延伸至工業邊緣，提供高效能 AI 運算，以及企業軟體支援與功能安全。Archer正運用IGX Thor將AI帶至航太產業，推進航機安全、空域整合與自主化就緒系統的關鍵功能。合作夥伴包括研揚科技、研華、凌華科技、安提國際、圓剛科技、Connect Tech、慧友電子、ForeCR、立端科技、RealTimes、Syslogic、超恩與聰泰科技提供配備 Thor 的系統，用於邊緣 AI、機器人技術與嵌入式應用。
