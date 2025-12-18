不只晨勃消失... 逾40歲「1/4睪固酮不足」三大類症狀你中了嗎？ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

早上起床沒精神，工作時注意力不集中，晚上回家只想休息，甚至性致缺缺？熟男要小心，有可能不是壓力大，而是「男性更年期」來了！台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫師戴盟哲提醒，許多中年男性步入四、五十歲後，常覺得體力下降，實際上，可能是「睪固酮缺乏症候群」的表現，據統計，逾40歲男性中每4人就有1位睪固酮不足。

52歲的科技業主管陳先生就是一例，最近因晨勃次數變少，從事親密行為時也常力不從心，求助泌尿科門診，醫師仔細問診，發現他除了勃起功能障礙之外，也有疲倦、無法專注、精神不佳等症狀，經兩次抽血檢測皆顯示睪固酮濃度僅約220 ng/dL上下，低於臨床標準的300 ng/dL，診斷為睪固酮缺乏症候群。

廣告 廣告

戴盟哲表示，男性睪固酮分泌是每年緩慢下降1至2%，不像女性更年期般急遽，因此「男性更年期」症狀常被忽略。台灣研究顯示，若以總睪固酮低於300 ng/dL為準，40歲以上男性中約有四分之一屬於偏低。

除此之外，醫師提醒，睪固酮不足也和肥胖、高血壓、糖尿病等代謝症候群互相影響。荷爾蒙低會使內臟脂肪增加，而內臟脂肪又會把睪固酮轉換為雌激素，使濃度下降得更快，形成惡性循環。

睪固酮缺乏最具代表性的是性功能變化！戴盟哲說，例如性慾下降、晨間或夜間勃起減少、勃起功能障礙等；許多病人甚至發現光吃威而鋼或犀利士效果不佳，原因就是荷爾蒙太低。其次是體力下降、肌肉流失、腹部肥胖、運動減重困難、容易疲倦等生理變化；第三類則是心理與認知影響，如煩躁、心情低落、易怒、注意力差、記憶減退等。

戴盟哲表示，診斷睪固酮缺乏需在上午7至11點空腹抽血，因為睪固酮受晝夜節律影響，早晨濃度最高；進食則可能壓低數值而造成誤判。為避免誤差，需兩次抽血確認，此外，中老年或肥胖者常因「性激素結合球蛋白（SHBG）」升高，使總睪固酮看似正常但實際偏低，若數值落在250至350 ng/dL的灰色地帶，也需加驗SHBG及計算「游離睪固酮」，才能更精準反映身體真實狀態。

戴盟哲說，目前可透過經皮凝膠、鼻內凝膠、口服藥物或針劑等，讓睪固酮回到生理範圍，改善相關症狀，各有使用方式與頻率，需與醫師討論最適合的選項。不過，有生育需求的年輕男性並不適合直接補充睪固酮，以免抑制精蟲生成。一般來說，治療三週後精神與性慾會改善；三到六週可改善情緒與勃起功能；肌肉量與骨密度則需半年以上才會明顯提升。而現有醫學證據顯示，補充睪固酮「不會引起新的攝護腺癌」，但治療過程中仍需定期追蹤PSA與血紅素等指標，以確保安全。

戴盟哲強調，藥物只是輔助，真正能長期維持健康的仍是生活方式。規律重量訓練、減重、良好睡眠、均衡飲食，都能幫助身體自然提升睪固酮分泌。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

麻油、薑母吃就對了？ 冬至補錯小心「上火、失眠、便祕」

冬季「咳、痰、喘」不是小事！ 他誤當老毛病已中度肺阻塞

【文章轉載請註明出處】