不只普發１萬！「這地方」每人多領2000元，發放時間、資格一次看

除了政府普發１萬元現金補助外，各地方政府也紛紛推出加碼方案，為民眾帶來更多實質幫助。其中民雄鄉將於明年３月發放每人2,000元紓困金，重陽節敬老禮金也從800元提升至1,000元，為當地民眾帶來實質的經濟支援。

嘉義民雄鄉普發2000元

嘉義縣民雄鄉代表會於114/11/20審查通過「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，針對颱風及豪雨災後復原重建工作提供民眾支援。根據條例規定，凡於114/7/6已設籍且114/7/31前未遷出民雄鄉者，且發放日前仍在世的民眾，公所將於115年３月底發放民生紓困金2,000元，協助鄉民加速恢復正常生活秩序。

嘉義民雄鄉重陽禮金加碼

民雄鄉公所為提升65歲以上老人福利，展現敬老尊賢精神，今年重陽節敬老禮金已從原本的500元提升至800元。明年更將進一步加碼至1,000元，讓設籍民雄鄉的長輩在重陽節感受到更多溫暖與尊重。這項措施不僅體現了地方政府對高齡族群的關懷，也透過實質的經濟支持，改善長輩們的生活品質。

義竹鄉、梅山鄉也發錢

除了民雄鄉，嘉義的義竹鄉、梅山鄉也有加碼！梅山鄉公所先前表示，因應114年丹娜絲颱風與７月西南氣流造成的嚴重災損，特別啟動「韌性經濟方案」，凡114/8/31前戶籍設於梅山鄉的鄉民，每人可獲得3,000元補助，希望能減輕民眾的經濟負擔，同時提振地方經濟發展。另外，義竹鄉公所也指出，7/6至7/31設籍義竹鄉未遷出者，都能拿到5,000元民生紓困金。

▲嘉義的民雄鄉、義竹鄉、梅山鄉都額外發錢。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

