不只普發一萬！這縣市首長喊「加碼發6,000元」 最快12月有望能領到

圖為普發1萬示意圖， 圖：彭沛緹／攝（示意圖）

[Newtalk新聞] 普發現金一萬在日前已開放登記，近日陸續入帳中。而自本周一（17日）起，民眾也可以用 ATM 領取一萬。與此同時，部分縣市也紛紛加碼發放現金。

繼先前新竹市發放市民每人 5,000 元外，嘉義市議會也於本月 5 日通過普發 3,000 元臨時動議案。今（19）日嘉義市議會進行市政質詢時，有議員關心普發現金進度，嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市完全有能力加碼發 6,000 元，目前就等法定程序跑完，最快 12 月初領到手。

廣告 廣告

本月 5 日，嘉義市議會通過「再加碼普發每人 3000 元」臨時動議，當時黃敏惠表示，她個人也想發，如果法令許可，不只 3,000 元，每位市民普發 6,000 元都沒問題。今日，嘉義市議會質詢，國民黨團書記長張秀華再追問進度，黃敏惠說，加碼並非一時衝動，而是「早就在心裡盤算過」。

黃敏惠說明，嘉義市已經連續 7 年公共債務是零，市庫累績約 28 億元、另有 12 億元可留作後續運用，這些全都是靠平時遵守財政紀律而來的，至於發放的日期是否能落在 12 月初？她說，「完全在考量範圍內」，等程序跑完就發。

她還提醒，現在網路造謠相當多，如果有人宣稱「嘉義普發開始領」的資訊，那麼市民一定得提高警覺，千萬不要亂提供帳號、密碼、個資。市府會有明確公告及說明等，不要被騙。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

許信良：台灣政治認同勢均力敵、需要一次大聯合政府

藍白主席會談 鄭麗文喊「藍白合」全方位合作無死角