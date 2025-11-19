不只普發1萬元 嘉義市有望每人加碼6000元！黃敏惠掛保證：財源不是問題

嘉義市長黃敏惠說明普發加碼處理進度。（翻攝自嘉義市議會 YT頻道）

全民普發1萬元現金已陸續到帳，嘉義市議會日前通過「普發每人再加碼3,000元」提案。今日市長黃敏惠市議會備詢，被議員張秀華追問普發加碼程序進度，是否真能如市長先前所說「加碼到6,000元都沒問題」，黃敏惠強調，市府早有盤算、絕非臨時起意，指出市府過去嚴守財政紀律，財源不是問題，只要程序走完就會發放。

黃敏惠今日說明，當初會說加碼到6,000元，並非臨時起意、一時衝動，而是市府早就有盤算，指出嘉義市府多年來嚴守財政紀律，詢問過主計處，市府連續7年維持零公債，市庫累積28億元，完全有餘力加碼普發到6,000元，日後還有剩餘12億元可用。

至於發放時間點，黃敏惠說明，後續提案送議會通過後，等程序跑完就會發放，並呼籲市民千萬提防相關詐騙訊息，透露普發加碼的發放模式，會比照先前2000元消費金模式。

