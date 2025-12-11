不只普發1萬！嘉義市加碼6千元「最快這時入帳」 3地區也要發錢了

政治中心／許智超報導

除了中央普發1萬元外，嘉義市和嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉也有加碼普發現金。（示意圖／資料照）

嘉義市政府8日上午由市長由黃敏惠主持市務會議，會中通過普發現金加碼計畫等提案，追加減預算案於9日送議會審議，預計每人普金額上看6000元。此外，由於受到丹娜絲颱風及西南氣流豪雨重創，嘉義縣竹崎鄉鄉長曾亮哲昨（10）日宣布，將發放5000元紓困金，協助鄉親災後紓困，而梅山鄉則按預定12月8日至12日按村普發3000元。

嘉義市長黃敏惠8日主持市務會議，會中通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，她表示嘉義市已連續15年不舉債、連續7年維持公共債務為零，在不舉債、不影響公共建設的情況下，可以加碼普發每位市民6000元現金，盼能刺激嘉義市經濟。至於發放的時間，她說最快2026年農曆春節前夕可發放完畢。

廣告 廣告

竹崎鄉10召開鄉民代表會，公所與代表會達成共識，鄉長曾亮哲說明，竹崎鄉公所歷年來在嘉義縣年度開源節流考核，都名列前茅，經財政整體盤點，在不影響例行業務的前提下，決定每人發放5000元紓困金，預計3萬2000人受惠，總發放金額超過1億6000萬元。竹崎鄉公所指出，預計在2026年1月提報至代表會審議，力拚農曆春節前通過並發放。

民雄鄉代表會第22屆第6次定期大會11月也通過「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，規劃在明年3月針對今年7月6日前設籍在民雄、且在7月31日前沒有遷出的民眾，正式普發2000元，發放的方式比照重陽敬老金，預算為1.4億元。

梅山鄉則已於8日至12日共5天，普發鄉民慰助金3000元。領取資格：114年8月31日前設籍梅山鄉（含8月31日當天出生之新生兒、8月31日後死亡者），至發放時間仍在籍者。若未於12日前領取的民眾，可在12月31日前至梅山鄉公所社會課領取，超過時限未領取視同放棄。

領取方式則分為本人領取及他人代領，若是本人領取，需準備印章、身分證正本，或附照片之駕照健保卡至戶籍指定地領取；未滿18歲者可由法定代理人攜印章、戶口名簿正本或3個月內戶籍謄本（均須含詳細記事）領取。

他人代領的部分，需攜帶自己及委託人的身分證正本，或附照片之駕照、健保卡，以及代領人的印章；若委託人戶內有未滿18歲者，需檢附戶口名簿正本或3個月內戶籍謄本（均須含詳細記事），及代領人本人印章，再交由代領人收取。

更多三立新聞網報導

爽領普發一萬還嗆台灣！中配若瑜道歉 許智傑酸：只能說臉皮很厚

才來台灣4個月「爽領普發1萬」還嗆台灣人 中配若瑜道歉網更怒了

「郵局主任」1話術騙她普發1萬被領走！她交帳戶後慘了：62萬積蓄全沒

中配若瑜領普發1萬「留言嗆台灣人」！同鄉氣炸轟：別身在福中不知福

