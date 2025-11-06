不只普發1萬！「這縣市」加碼百倍奉還 最高抱回100萬
桃園市長張善政昨（5日）宣布，因應中央普發現金1萬元，市府推出「普發一萬．桃園百倍奉還」活動，讓民眾用少錢得大獎，期盼藉由加碼效應，吸引更多消費者前來桃園購物、餐飲與旅遊，進而帶動桃園商圈活絡與產業發展。
張善政透露，「普發一萬．桃園百倍奉還」活動規劃每日、每週、每月及壓軸抽獎機制，只要登錄100元以上消費發票，即有機會抽中「百倍奉還」大獎，活動每日抽1萬元、每週抽5萬元、每月抽10萬元，最終壓軸則是100萬元現金。
根據桃園市經發局說明，活動自11月12日起至12月31日止舉辦，發票登錄期間為11月13日至明（115）年1月7日，凡於桃園市合法開立統一發票的商家消費每滿100元，即可獲得一組抽獎序號，每張發票最多可累積600組序號（單筆消費上限6萬元），同一張發票僅限中獎一次、同一人不得重複領取相同獎項。不僅如此，活動期間經發局也將與在地商圈、觀光工廠及樂天桃猿球團合作，推出限量加碼好禮與體驗活動，吸引更多民眾前來桃園購物與旅遊。
針對上述加碼活動，張善政特別感謝桃園商業總會、桃園市商圈產業聯合會及桃園觀光工廠促進發展協會等商業界響應，期盼透過公私協力讓普發1萬元的效益持續滾動，藉由經濟活力形成全民共享的正向循環。
（封面示意圖／桃園市政府提供）
