不只普發1萬！還有最高15萬補助 11月新制一次看

生活中心／倪譽瑋報導

11月起試管嬰兒補助提高，未滿39歲者接受療程，首次申請之第1次補助金額最高15萬元。（示意圖／資料照）

11月除了眾人關注的普發1萬，還有高鐵「提前搭車須換票」、試管嬰兒補助3.0等新制上路，以下整理各新制重點與上路時間，有需求的民眾可作為參考。

11月1日：試管嬰兒補助加碼

國民健康署2021年擴大不孕症試管嬰兒補助，補助方案將於2025年11月1日起再加碼，首胎第1次申請補助最高可達15萬元，其後各胎的第1次補助也由現行6萬元增加為15萬元，大幅減輕生育負擔。

不孕夫妻接受試管嬰兒療程，可參考「不孕症試管嬰兒補助3.0」方案減緩經濟負擔，受補助者未滿39歲，首次申請之第1次補助金額最高15萬元；39歲至未滿45歲，首次申請之第1次補助金額最高13萬元。

試管嬰兒失敗還可再次嘗試，受補助者未滿39歲，各胎之第2、3次療程最高10萬元；39至未滿45歲，同一胎第2、3次療程最高8萬元。

此外，接續生第2、3胎，各胎的第1至第3次申請，補助金額比照第1胎方式調高，故受補助者未滿39歲第2胎之第1次療程，自6萬元提高至最高15萬元。

11月2日：假日急診中心上路

為舒緩大型醫院急診壅塞問題，衛福部將於週日（11月2日）起在六都試辦「假日急症中心（UCC）」，提供民眾假日輕急症就醫的新選擇。UCC主打分流假日非危急病患，讓真正的重症患者能更快獲得急診資源，包括小傷口處理縫合、提供X光、超音波等設備。

服務時間為08時00至24時00（16小時），採兩班制。每時段開設內兒科與外科、骨科兩個診，配置護理師、藥師、檢驗師、放射師，專處理輕症急症。而掛號費由各地衛生局去核定，各醫院可能不同，原則上會有一個上限，UCC醫療費用比照診所、地區醫院「部分負擔150元，再加上掛號費。」

目前六都共計13個「假日急症中心」，分別為台北市的北市聯醫林森院區、昆明院區、信義門診部；新北市的恩樺醫院、怡和醫院；桃園市的龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院；台中市的台安雙十分院、家健聯合診所；台南市的永川醫院；高雄市的文雄醫院。

11月10日：高鐵對號座不得提前乘車

先前台灣高鐵說明，早期為了方便對號座旅客行程臨時調整，提供對號座旅客可「提前乘車」，但這種現象越發頻繁，造成座位浪費、其他人乘車品質受影響。因此高鐵祭出新制，請旅客「依車票所載班次搭乘」勿提前上車。

自11月10日起，各車站將不再受理人工方式協助對號座旅客提前乘車，若有需要提前進站的對號座旅客，請依規定「先行完成換票。」新制上路後，如果依舊有乘客違規搭車，將視宣導期實際查驗票情形，持續評估後續具體作為。

11月5日開始：普發1萬

11月5日：登記入帳開放

民眾可前往「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站（https:// 10000.gov.tw）填寫身分資料、1萬元要匯入哪個個人帳號等。

11月5日開放登記身分證尾數0、1的民眾登記；11月6日開放尾數 2、3；11月7日開放尾數 4、5；11月8日開放尾數 6、7；11月9日開放尾數 8、9；11月10日後全面開放登記。

11月12日：直接入帳匯入

包含勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、 身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，這類民眾不用做任何登記或申請動作，1萬元11月12日直接匯撥至其個人帳戶。

11月17日：ATM領現開放

需準備本人（或代領人）提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號、發放對象健保卡卡號。將本人（或代領人）提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證統一號（或居留證統一證號），還有發放對象健保卡號，交易成功後領取現金1萬元。

可ATM領現的金融機構機台如下：台灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華、台新、中國信託、玉山、永豐、元大、台北富邦、中華郵政。

11月24日：郵局領現開放

全國計有1294個支局，領普發1萬者須準備：本人具照片健保卡，或身分證、戶口名簿／戶籍謄本正本，到郵局臨櫃辦理。

最快11月底：創新板股票當沖開放

證交所董事會通過創新板及外國企業上市四大法規鬆綁主軸，包括：一、創新板交易制度完全等同一般板；二精進創新板本國企業制度；三、優化一般板及創新板外國企業制度；四、促進上市櫃轉板彈性。

台灣證交所28日宣布，開放創新板股票可開放當沖交易，預計最快可望於11月底上路。不過，創新板股票開放當沖交易仍有條件，需要掛牌滿半年且符合信用條件資格。

資料來源：茂盛醫院、健保署、台灣高鐵、普發1萬官網、證交所

