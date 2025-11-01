不只普發1萬！還有最高15萬補助 11月新制一次看
生活中心／倪譽瑋報導
11月除了眾人關注的普發1萬，還有高鐵「提前搭車須換票」、試管嬰兒補助3.0等新制上路，以下整理各新制重點與上路時間，有需求的民眾可作為參考。
11月1日：試管嬰兒補助加碼
國民健康署2021年擴大不孕症試管嬰兒補助，補助方案將於2025年11月1日起再加碼，首胎第1次申請補助最高可達15萬元，其後各胎的第1次補助也由現行6萬元增加為15萬元，大幅減輕生育負擔。
不孕夫妻接受試管嬰兒療程，可參考「不孕症試管嬰兒補助3.0」方案減緩經濟負擔，受補助者未滿39歲，首次申請之第1次補助金額最高15萬元；39歲至未滿45歲，首次申請之第1次補助金額最高13萬元。
試管嬰兒失敗還可再次嘗試，受補助者未滿39歲，各胎之第2、3次療程最高10萬元；39至未滿45歲，同一胎第2、3次療程最高8萬元。
此外，接續生第2、3胎，各胎的第1至第3次申請，補助金額比照第1胎方式調高，故受補助者未滿39歲第2胎之第1次療程，自6萬元提高至最高15萬元。
11月2日：假日急診中心上路
為舒緩大型醫院急診壅塞問題，衛福部將於週日（11月2日）起在六都試辦「假日急症中心（UCC）」，提供民眾假日輕急症就醫的新選擇。UCC主打分流假日非危急病患，讓真正的重症患者能更快獲得急診資源，包括小傷口處理縫合、提供X光、超音波等設備。
服務時間為08時00至24時00（16小時），採兩班制。每時段開設內兒科與外科、骨科兩個診，配置護理師、藥師、檢驗師、放射師，專處理輕症急症。而掛號費由各地衛生局去核定，各醫院可能不同，原則上會有一個上限，UCC醫療費用比照診所、地區醫院「部分負擔150元，再加上掛號費。」
目前六都共計13個「假日急症中心」，分別為台北市的北市聯醫林森院區、昆明院區、信義門診部；新北市的恩樺醫院、怡和醫院；桃園市的龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院；台中市的台安雙十分院、家健聯合診所；台南市的永川醫院；高雄市的文雄醫院。
11月10日：高鐵對號座不得提前乘車
先前台灣高鐵說明，早期為了方便對號座旅客行程臨時調整，提供對號座旅客可「提前乘車」，但這種現象越發頻繁，造成座位浪費、其他人乘車品質受影響。因此高鐵祭出新制，請旅客「依車票所載班次搭乘」勿提前上車。
自11月10日起，各車站將不再受理人工方式協助對號座旅客提前乘車，若有需要提前進站的對號座旅客，請依規定「先行完成換票。」新制上路後，如果依舊有乘客違規搭車，將視宣導期實際查驗票情形，持續評估後續具體作為。
11月5日開始：普發1萬
11月5日：登記入帳開放
民眾可前往「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站（https:// 10000.gov.tw）填寫身分資料、1萬元要匯入哪個個人帳號等。
11月5日開放登記身分證尾數0、1的民眾登記；11月6日開放尾數 2、3；11月7日開放尾數 4、5；11月8日開放尾數 6、7；11月9日開放尾數 8、9；11月10日後全面開放登記。
11月12日：直接入帳匯入
包含勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、 身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，這類民眾不用做任何登記或申請動作，1萬元11月12日直接匯撥至其個人帳戶。
11月17日：ATM領現開放
需準備本人（或代領人）提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號、發放對象健保卡卡號。將本人（或代領人）提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證統一號（或居留證統一證號），還有發放對象健保卡號，交易成功後領取現金1萬元。
可ATM領現的金融機構機台如下：台灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華、台新、中國信託、玉山、永豐、元大、台北富邦、中華郵政。
11月24日：郵局領現開放
全國計有1294個支局，領普發1萬者須準備：本人具照片健保卡，或身分證、戶口名簿／戶籍謄本正本，到郵局臨櫃辦理。
最快11月底：創新板股票當沖開放
證交所董事會通過創新板及外國企業上市四大法規鬆綁主軸，包括：一、創新板交易制度完全等同一般板；二精進創新板本國企業制度；三、優化一般板及創新板外國企業制度；四、促進上市櫃轉板彈性。
台灣證交所28日宣布，開放創新板股票可開放當沖交易，預計最快可望於11月底上路。不過，創新板股票開放當沖交易仍有條件，需要掛牌滿半年且符合信用條件資格。
更多三立新聞網報導
在台灣「這連鎖店」工作 月薪破6萬！一堆人搶著去
普發一萬「到3銀行領錢」加碼！有望拿iPhone17、機票、萬元現金
4成癌症因「生活小細節」復發！醫曝5大陷阱 做錯腫瘤慘變大
924萬戶人注意！11／1起準備繳稅 逾期恐「多付10％」
其他人也在看
81歲馮淬帆逝世！入籍中華民國39年 曾轟馬英九：那位先生
香港影星馮淬帆驚傳逝世，享壽81歲。他於1986年取得中華民國國民身份，長年久居台灣，至今已經39年。在台期間，還曾受邀參加國民黨演講的主講人，並直接痛批前總統馬英九「那位先生」，令不少人印象深刻。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前
普發1萬！ 2銀行加碼抽萬元 還有「11萬大禮包」
普發1萬！ 2銀行加碼抽萬元 還有「11萬大禮包」EBC東森新聞 ・ 1 天前
衛福部11月新制懶人包：不孕補助、疫苗接種、UCC一次看懂
衛福部將於11月啟動多項攸關民眾權益的新制，包括「不孕症試管嬰兒補助3.0」正式啟動，最高可領台幣15萬元；公費流感疫苗及新冠疫苗也進入第二階段接種，50至64歲無慢性病成人可納入施打對象。此外，「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」在六都試辦13處開設，讓輕症民眾就醫更方便，相較直奔大醫院急診，至少可省下600元醫療支出。太報 ・ 1 天前
川習會對談完 學者：接下來輪到台灣了
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國領導人習近平進行會面，經過1小時40分鐘會議，會中達到芬太尼關稅、稀土管制及晶片合作等，但並未提到台灣議題。對此，亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
11月新制上路！普發1萬開放登記 高鐵取消彈性搭車
（生活中心／綜合報導）11月即將來臨，多項重大新制同步上路，除了全民關注的「普發現金1萬元」即將開放登記，還包 […]引新聞 ・ 22 小時前
快訊／剛抵達釜山 川普突宣布美國恢復核試
[NOWnews今日新聞]美國總統川普、中國國家主席習近平，據報均已前往韓國釜山，川普的直升專機，稍早被目擊降落在釜山金海國際機場，與此同時，一架疑似載有習近平的中國國際航空班機也已抵達。中國官媒《新...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜
GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 23 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 16 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 2 天前