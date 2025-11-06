不只普發1萬…陳其邁「急救豬肉」再加碼1.5萬元！領取資格、方法曝

記者簡榮良／高雄報導

度過難關接著下一場及時雨！台中爆發非洲豬瘟首例個案，全台禁止屠宰、運送豬肉，市值幾億元產業，多休一天損失難以估算，所幸迎來好消息。總統賴清德宣布明（7）日起恢復運宰，隔天市場開始供應溫體豬。正值普發1萬元現金登記階段，市長陳其邁今（6）日宣布，除了原有配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市府再加碼補助高雄市每攤1.5萬元，合計4.5萬元。

市長陳其邁今（6）日宣布，除了原有配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市府再加碼補助高雄市每攤1.5萬元，合計4.5萬元。（圖／翻攝畫面）

非洲豬瘟殺個措手不及，豬農、市場豬肉攤配合防疫政策，自主暫停營業。市長陳其邁感念攤商在防疫關鍵時期的辛勞與合作，今日宣布，除全面免收公有市場豬肉攤位使用費一個月外，配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市府再加碼補助高雄市每攤1.5萬元，合計4.5萬元，以實際行動支持攤商，。

此次補助對象為：依經濟部公布為高雄市列管有案公民有零售市場及攤集場的專營販售生鮮溫體豬肉攤商，攤商有營業事實，並於國內非洲豬瘟疫情前即在傳統市集內從事生鮮溫體豬肉販售，於國內非洲豬瘟疫情後配合活體豬禁宰禁運政策而暫停販售生鮮溫體豬肉造成損失。

由經發局派員協助現場造冊，再由市府統一函送經濟部商業發展署審核，經該署審核通過後，補助款項將直接撥付至攤商提供的銀行帳號。（圖／翻攝畫面）

經發局表示，後續將配合經濟部期程辦理，自禁宰禁運期限解除後，第一時間主動派員至各市場協助各場管理單位及豬肉攤商提出申請並完成造冊，無管理委員會組織者，由經發局派員協助現場造冊，再由市府統一函送經濟部商業發展署審核，經該署審核通過後，補助款項將直接撥付至攤商提供的銀行帳號。

加碼補助對攤商來說無非是一場及時雨。（圖／翻攝畫面）

