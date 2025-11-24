不只暖身！薑茶這樣煮抗發炎、護血管效果更好

冬天煮薑茶有訣竅，老薑加冷水慢慢滾煮，暖身、抗發炎效果最好。（Gemini生成示意圖）

天氣一冷，手腳冰冷、四肢無力的感覺總讓人不舒服。營養功能醫學醫師劉博仁建議，泡一杯熱騰騰的薑茶，不只是溫暖身體，更對健康有意想不到的好處。2024、2025 年的研究指出，薑除了暖身，還能抗發炎、抗氧化，對血管與代謝都有幫助。

2025年一篇收錄29個隨機對照試驗的大型統合分析發現，補充薑能明顯降低慢性發炎指標，同時提升抗氧化能力。尤其對本身有代謝問題或慢性病的人，效果更明顯。2024年針對第二型糖尿病的研究也顯示，薑可幫助降低空腹血糖，並減少胰島素阻抗，成為糖尿病患者安全的輔助營養選擇。

劉博仁醫師強調，選薑也有技巧。冬天泡茶建議用老薑，纖維粗、辣味強，活性成分高，保暖效果最佳；嫩薑辣度低，適合怕辣的人，或是入菜做料理。

泡薑茶時，把3至5片老薑，用冷水開始慢煮10至15分鐘，時間越長，香味與有效成分會更完整釋出。若想增添甜味，可加入少量黑糖或蜂蜜，但糖尿病或減脂族群建議少量或無糖為主。

薑茶暖的不只是手心，還能促進末梢循環、幫助腸胃蠕動、舒緩情緒。一天1到2杯，既舒服又安全，是冬日溫柔的保養方式。若正在服用抗凝血或降血糖藥，記得先諮詢醫師。寒冷的冬天，不妨讓自己慢下來，泡一杯薑茶，暖身也暖心。



