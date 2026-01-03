不只最強跨年！台東台鐵舊站開放「車庫圍爐」 除夕2場次可搶

【記者莊偉祺／台北報導】這次2026跨年，台東因張惠妹、A-Lin等陣容，被譽為全台最強跨年，旅遊景點也備受關注！其台鐵舊站的「機關車庫Tea House 1917」將首度推出除夕場，每人不到千元可體驗特別「車庫圍爐」！

台東歷史建築「機關車庫Tea House 1917」，將於2026年農曆除夕首度推出「除夕圍爐饗宴」，可在復古氣息的車庫空間內用餐，由資深主廚打造一系列經典粵式結合在地風味的料理，並提供年菜外帶預訂。

廣告 廣告

台東機關車庫建於1917年至1919年間，是東部鐵道三大機關車庫中唯一保存至今的日式半木造越屋頂建築，過去作為台東舊站火車頭維修重地，2001年台東舊站廢站後被登錄為歷史建築。

目前經營的雲品國際表示，這次「台東機關車庫Tea House 1917」首度推出除夕圍爐共有2場次，分別為下午5點與晚上7點，每桌售價5888元，另可加人加價每位980元（以上費用須+10%）。

「機關車庫Tea House 1917」中保留了修車溝、水泥柱與工作臺成為餐廳空間。雲品國際提供

「機關車庫Tea House 1917」首次推出的除夕圍爐宴菜色與星級飯店同規格，共有10道菜色，包含開胃菜「鴻福烏魚子拼盤」集結了烏魚子春卷、櫻桃烤鴨、玫瑰油雞、叉燒等；主菜則有「鮑魚和風蔬菜盤」、「避風塘蒜香大蝦」及「樹子金露鮮時魚」。

同時，還有經典功夫菜「蘭陽蟹膏海鮮羹」、「椒鹽中卷香米糕」，以及嚴選珍貴花膠燉煮的「雲饗花膠福滿堂」，更有經典的港式點心「招牌鮮蝦腐皮卷」，最後甜點也有「桂圓銀耳蜜芋泥」。

「機關車庫Tea House 1917」首次推出的除夕圍爐宴共有10道菜色。雲品國際提供

「機關車庫Tea House 1917」利用修車水泥柱作為餐椅空間，更保留了修車溝等結構。雲品國際提供

「機關車庫Tea House 1917」挑高的空間設有梯形桁架與山形兩坡水屋頂，更設置了許多與鐵道、平交道、舊火車站相關的物件 。雲品國際提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲

直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光

圖多｜HAPPY NEW YEAR！各國跨年集錦 祈願更美好的2026！

