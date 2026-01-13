不只會寫Code！Anthropic推出「Cowork」：讓Claude能整理桌面、寫文件，搞定日常任務

重點一 ：Anthropic 推出 Cowork（自動化協作）研究預覽，率先在 macOS 的 Claude Max（高級訂閱）上開放。

重點二 ：Cowork 建構於程式助理 Claude Code，可讀寫指定資料夾、跨工具自動跑複雜任務，支援 connectors、skills與 Google Chrome。

重點三 ：Anthropic 明示安全風險，包括誤解指令可能刪檔與 prompt injection（提示注入）。

看到海內外社群都在吹Claude Code很神，卻因為要在CLI環境操作而遲遲沒有嘗試？Anthropic聽到你的心聲了。

Anthropic 現在推出 Cowork（自動化協作）研究預覽，先開給 Claude Max（高級訂閱）在 macOS 使用。它建立在 Claude Code（程式助理）之上，使用者只要授權特定資料夾，Claude 能讀取、編輯與建立檔案，並以更高「代理性」自動安排步驟、持續回報進度。

把聊天變成成果：Cowork 讓日常工作流程動起來

Cowork 的設計重點，是把「對話」變成可執行的「流程」。過去 Claude Code 雖面向開發者，但不少人拿來處理非程式工作，例如整理下載資料夾、彙整花費、寫報告初稿。

Cowork 延續同一底層，降低門檻： 選定本機資料夾並授權後，Claude 可直接處理其中檔案，例如依日期與類型重新命名、把收據截圖的金額與日期拉進試算表，或把零散筆記組織成報告。

與一般聊天不同，Cowork 會先擬定計畫、逐步執行並持續回報，用起來更像把事情交給同事。進階上，Cowork 可搭配 Connectors（外部資訊連接器）、Skills（技能；強化文件、簡報、表格等產出），並可結合 Claude in Chrome（瀏覽器外掛）處理需要上網的任務；還能佇列多項工作並行，減少重複補脈絡或手動轉檔的麻煩。

重大操作會先確認，防誤刪與提示注入

Anthropic 強調兩層安全：第一，Claude 只能看到你授權的資料夾與 Connectors；第二，碰到可能具破壞性的操作（例如刪除檔案），會先詢問確認。官方也提醒，代理型模型若遇含糊指令，仍可能誤解導致誤刪或誤改，建議初期務必給清楚指示並做好備份。

此外，要注意「prompt injections（提示注入）」：攻擊者可能透過網頁內容試圖改變模型計畫。雖已布建防禦，Agent Safety（代理安全）仍是整個產業持續研發的重點。

Cowork 目前為研究預覽，Anthropic 計畫依使用回饋快速迭代，加入跨裝置同步並帶到 Windows（視窗作業系統），同時進一步強化安全性與實務管控。

但就開放狀態而言， Cowork現階段僅限 Claude Max 與 macOS app，用戶 ；其他方案可加入候補名單。

Cowork 好用嗎？工程師評測口碑頗佳

根據知名程式設計師西門·威利森（Simon Willison）指出，Claude Cowork 是把「Claude Code 的一般能力」包裝成更親民介面，整體好用且方向正確，但仍有安全風險需要留意。

據他測試，他在 Mac 版的 Claude 桌面 App 打開新功能「Cowork」。這個分頁就像「助理工作台」，讓你下指令、選擇本機資料夾，然後它會開始幫你做事。Willison把自己部落格的「草稿」資料夾交給 Cowork，下達一個任務：找出最近三個月新增的草稿，再到他自己的網站查查是否已經發佈，最後挑出「最接近可以刊登」的幾篇。

結果，Cowork先在電腦本機裡掃描他指定的資料夾，抓出近 90 天更新、且是常見文字檔（md/txt/html）的草稿。掃描完後，發現共有 46 個草稿。接著它用站內搜尋的方式，到 simonwillison.net 比對每篇是否已經發佈，總共跑了 44 次搜尋。

比對完成後，Cowork回傳一份清單，列出看起來最接近可發佈的草稿，包含檔名、主題、檔案大小，以及為什麼判斷「快好了」。例如，把一篇關於「LLM 常見爭論與反駁」的長文，標註成「非常接近可發佈，只需要最後校對」。這份清單正好符合他想要的成果： 從一堆草稿裡，快速整理出優先處理的幾篇。

拿到名單後，他又請 Cowork做一個「激勵自己發文」的網頁（artifact）。Cowork真的生成了一個會有火箭、彩帶、進度條、激勵語錄、按鈕一按就灑彩帶的動態頁面，讓人更有動力把文章發出去。他提到介面有個小缺點：右側欄位暫時關不掉，預覽區域太窄，不過這類 UI 小 bug 應該很快會修。

另外，他觀察到 Cowork把使用者授權的資料夾「掛載」在一個受控環境裡運作（後來還確認其底層用的是 Apple 的虛擬化框架，跑自訂的 Linux 系統），意思是它在「安全隔離」的沙盒裡工作，比較不容易碰到不該碰的本機資料。

不過威利森強調安全風險仍存在，尤其是「提示注入」（惡意內容引導 AI 做壞事）的問題，官方雖有防護與建議，但目前沒人能保證零風險，因此他提醒使用者仍要謹慎。

延伸閱讀：Claude Skill 教學｜如何建立自己的 Skill？有哪些 Claude Code 技巧？

資料來源：Anthropic、ZDNET、Simon Willison

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

