「不只會賺錢還有社會責任」台積電嘉義先進封裝廠已進機 工安改革全揭露

【記者呂承哲／台北報導】全球AI浪潮推動半導體需求成長，晶圓代工龍頭台積電2025年合併營收達3.8兆元新台幣，創下歷史新高，年增31.6%，其中先進製程營收占比攀升至77%。因應AI晶片帶動先進封裝需求，台積電於2024年宣布在嘉義科學園區興建兩座CoWoS先進封裝廠，目前第一期廠房已於2025年12月進機，第二期廠房亦依計畫建置中，整體建廠進展順利。

不過，嘉義廠區建置過程一度歷經波折，除施工期間挖掘到文化遺址而短暫停工外，期間亦發生8起工安意外，造成2死5傷，加上去年7月受西南風強降雨影響，工地曾一度出現淹水情形。

面對工安意外，工傷協會與家屬也在股東會上向台積電董事長暨總裁魏哲家陳情，盼未來不要再發生死傷事故。魏哲家回應指出，「台積電不只是會賺錢，我們還有社會責任」，並強調生命無價，工安問題「責無旁貸」，公司在工地安全上沒有任何妥協空間，將持續檢討管理機制，確保各項作業環節落實到位。

魏哲家也表示，台積電在全球各地同步建廠，若發現海外工地有更完善的管理作法，將回饋導入台灣，持續提高工地安全標準，包括強化人力管理與風險控管，務求將施工風險降到最低。他並在法說會上再次強調，即便取得復工許可，仍會優先確認事故處理是否完善、現場安全是否無虞，絕不因趕工而犧牲安全。

在工程調整與管理強化下，嘉義先進封測七廠作為台積電繼桃園、新竹、苗栗、台中、台南與高雄後，首次落腳嘉義的重要據點，也是公司持續深化台灣先進封裝產能的關鍵布局，未來可望成為台積電在台灣規模最大的先進封測園區，目前建廠進度已逐步回到既定軌道。

台積電指出，因應AI與高效能運算需求成長，公司持續提供完整的3DFabric製造與服務，涵蓋設計服務、光罩製作、先進晶圓製造、整合測試、晶圓級三維堆疊與先進封裝，協助客戶加速產品創新。在持續擴大投資的同時，台積電亦強調企業成長須與社會責任並行。

台積電魏哲家董事長及總裁。台積電提供

台積電於2025年11月正式發布《營建工地安全宣言》，將「安全」列為所有營建工程的第一要務，並導入營造與監造分立制度，同時延攬國際第三方專家團隊駐場檢視，汲取近年於全球建廠的工程經驗，包括日本與歐美等，將最佳實踐導入台灣工區，從安全意識、行為與環境三大面向，系統性強化工區安全管理機制。

台積電強化工區安全意識，除依法落實安全衛生教育訓練外，更設置安全危害模擬訓練中心，並導入每日兩次工具箱會議。會議分別針對整體作業安全與高風險工項進行提醒，搭配圖示化手順書，協助營建人員正確落實安全工法。

安全危害模擬訓練中心導入體感訓練，加深安全意識教育，圖為安全帶吊掛時，引導學員實施正確防護動作。台積電提供

台積電於工區設置CCTV安全監控中心，並導入AI科技輔助安全管理，包括智慧辨識工作人員安全帶是否正確穿戴，搭配24小時人員輪班監控，即時發現並糾正違規行為，提前防範工安風險。

隨著嘉義先進封測廠等建廠案陸續推進，台積電近年在台投資規模持續擴大，也帶動營建工區人力與作業需求顯著增加。公司重申，對於不安全的工作環境零容忍，並將提升安全環境、深化安全教育與落實安全行為，列為營建安全管理變革的三大核心目標，同時引進全球建廠最佳實務經驗，全面精進工區安全管理水準。

CCTV安全監控中心導入科技輔助。台積電提供

