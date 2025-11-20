不只月世界！高雄田寮爆垃圾山 陳其邁：一個都跑不掉

高雄市長陳其邁。（圖／高雄市府提供）





風景獨特的高雄月世界風景區附近，近期連續遭到不肖業者惡意傾倒大量垃圾。高雄市環保局才剛完成一處山坡地的大規模垃圾清理，沒想到僅僅兩天後，又接獲通報在燕巢分駐所轄區的高41線道發生惡意棄置事件。環保局經破袋檢查，發現兩次案件的垃圾產源皆來自台南地區，研判為同一犯罪集團所為，目前檢警已鎖定特定對象，展開積極偵辦。

高雄市環保局在11月17日接獲通報，前往月世界山坡地清除垃圾。經破袋檢查發現，棄置的垃圾包含台南等地區於今年10月下旬產生的垃圾，研判是今年11月上旬遭人棄置。環保局立即調派各式車輛，漏夜完成坡面主要垃圾清理，並於18日中午前完成環境復原。

環保局火速清理月世界垃圾。（圖／翻攝自高雄市環保局）

然而，環保局在11月19日又接獲燕巢分駐所通報，田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾。環保局派員稽查，經破袋檢查再次確認產源來自台南垃圾。環保局判斷兩案為同一犯罪集團所為，並主動立即調派人力機具漏夜清理，最終在今（20）日上午已完成環境復原，共清運13車次垃圾。

對於這種跨區、惡意破壞環境的行為，高雄市政府表達了嚴厲譴責。高雄市長陳其邁今天回應此事時表示，昨天晚上同一個犯罪集團在另一個處所有違規傾倒垃圾的行為，環保局在今天早上9點都已經完成清除。

陳其邁強調，檢方與警方都已經掌握特定的犯罪對象，「一個都跑不掉」，一定除惡務盡，嚴懲這種違法亂紀的行為。

環保局指出，兩起案件已報請橋頭地檢署檢察官併案指揮偵辦。檢警目前已掌握線索，研判有台南清除業者將垃圾運往岡山、燕巢進行轉運，再派車至月世界進行棄置。該集團疑似透過關閉GPS或轉移至無GPS追蹤車輛的方式來規避查緝。環保局強調，後續將持續配合檢警嚴查嚴辦，並向行為人求償代履行費用，以捍衛環境正義。

