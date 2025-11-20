不只月世界！高雄田寮現「垃圾山」 環局：同犯罪集團所為

高雄市 / 綜合報導

高雄市環保局幾天前接獲通報，燕巢區月世界山區被人傾到約兩層樓高的垃圾，沒想到，昨(19)日再獲報，田寮區高41線道也遭人棄置大量垃圾，環保局立即派出人車，連夜清理載運，現場破袋發現，垃圾也是來自台南，初步研判是同一個犯罪集團所為，載運的車輛還疑似關閉GPS來躲避查緝，橋頭地檢署台南高雄兩地搜索，拘提多名被告，其中一名蘇姓被告，被裁定羈押禁見。

抓斗車出動，伸出手臂抓起垃圾，抓到大貨車上，不只大型機具，還出動大批人力，好多的環保局清潔人員，在特搜隊的協助下，以繩索垂降到邊坡，清理一袋袋一包包的垃圾，這個現場就在，高雄田寮區高41線道。

高雄田寮區長梅兆平說：「這剛好很深啊。」邊坡垃圾已經清空，一早進行收尾環境復原工作，山區被人偷倒垃圾，當地居民說，要發現不容易。

當地居民說：「這方面就是比較沒有人來，晚上這條路比較沒人來，停下來不到2分鐘倒一倒就跑了，車後斗一起來就跑了，你們怎麼抓得到。」

高雄市環保局19號獲報，高雄田寮區又出現垃圾，隨即派員到場調查，這批垃圾的來源。高雄市環保局副局長高宗永說：「經破袋檢查發現產源為台南的垃圾，研判為同一犯罪集團所為。」

燕巢區才被爆出，被人棄置約兩層樓高的垃圾，幾天後，附近的田寮區又被人偷倒，當地區長表示，垃圾量約燕巢的5分之1。高雄田寮區長梅兆平說：「因為那邊可能倒滿了或是說已經被發現了，那可能再繼續來這邊(傾倒)，那我們很快在第一時間就把它發現，然後就把它處理掉。」

來看到上一次的燕巢垃圾山，跟這次田寮被偷倒的地點，山路的距離約5公里，開車約10分鐘，環保局猜測，業者派出的車輛，疑似關閉GPS來躲避查緝。

針對兩起案件，橋頭地檢署發動搜索，到台南高雄兩地，搜索三家公司及一間茶行，拘提多名被告，訊後認其中的蘇姓被告，涉犯廢棄物清理法，組織犯罪條例等罪嫌，已經裁定羈押禁見，目前持續擴大偵辦中。

