不只有「那魯one」！A-Lin舊片被翻出 小編：絕非兩三杯能做到





金曲歌后A-Lin（黃麗玲）在台東跨年晚會上，一句即興改編的歌詞「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven」，迅速在網路社群引爆熱潮，不僅成為最新的網路熱哏，更讓A-Lin人氣再攀高峰，圈粉無數，日前她的非官方粉專小編也在臉書發文透露，這系列的哏似乎不是第一次了。

A-Lin即興改編「那魯one」全場笑翻

事件回溯至跨年當晚，A-Lin在演唱經典歌曲《娜魯灣情歌》時，突發奇想將歌詞即興改成「那魯one、那魯two、那魯three」，隨後更出其不意地接上「那魯seven eleven」，當場令現場氣氛瞬間沸騰。原本準備接唱的天后張惠妹，在聽到這句神來之筆後，也被突如其來的幽默逗得一愣，傻眼的神情被鏡頭完整捕捉，而台下觀眾更是笑聲不斷。

這段充滿巧思的即興演唱，迅速透過網路傳播，「那魯one」系列語句成為近期討論度最高的網路流行語之一。A-Lin以其獨特的幽默感與臨場反應，不僅展現了舞台魅力，也進一步鞏固了她在粉絲心中充滿急智、親民的形象，吸引了廣大新粉絲加入，討論熱度居高不下。

臉書翻出舊片段 A-Lin機智回應成焦點

事實上，A-Lin的即興巧思並非首次展現。在「那魯one」熱潮延燒之際，A-Lin的臉書粉專小編也分享了一段過往節目片段。影片中，當主持人何炅詢問A-Lin是否希望在舞台上呈現「不同樣的A-Lin」時，她機制回應「對！B-Lin啊、C-Lin啊，最後可能有Jolin了」，引發全場爆笑。粉專小編打趣表示「這不是喝兩三杯能量飲料就能做到」，還喊話「敲碗2026年與Jolin合作吧」。

