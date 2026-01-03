不只有「那魯one」！A-Lin舊片被翻出 小編：絕非兩三杯能做到
金曲歌后A-Lin（黃麗玲）在台東跨年晚會上，一句即興改編的歌詞「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven」，迅速在網路社群引爆熱潮，不僅成為最新的網路熱哏，更讓A-Lin人氣再攀高峰，圈粉無數，日前她的非官方粉專小編也在臉書發文透露，這系列的哏似乎不是第一次了。
A-Lin即興改編「那魯one」全場笑翻
事件回溯至跨年當晚，A-Lin在演唱經典歌曲《娜魯灣情歌》時，突發奇想將歌詞即興改成「那魯one、那魯two、那魯three」，隨後更出其不意地接上「那魯seven eleven」，當場令現場氣氛瞬間沸騰。原本準備接唱的天后張惠妹，在聽到這句神來之筆後，也被突如其來的幽默逗得一愣，傻眼的神情被鏡頭完整捕捉，而台下觀眾更是笑聲不斷。
這段充滿巧思的即興演唱，迅速透過網路傳播，「那魯one」系列語句成為近期討論度最高的網路流行語之一。A-Lin以其獨特的幽默感與臨場反應，不僅展現了舞台魅力，也進一步鞏固了她在粉絲心中充滿急智、親民的形象，吸引了廣大新粉絲加入，討論熱度居高不下。
臉書翻出舊片段 A-Lin機智回應成焦點
事實上，A-Lin的即興巧思並非首次展現。在「那魯one」熱潮延燒之際，A-Lin的臉書粉專小編也分享了一段過往節目片段。影片中，當主持人何炅詢問A-Lin是否希望在舞台上呈現「不同樣的A-Lin」時，她機制回應「對！B-Lin啊、C-Lin啊，最後可能有Jolin了」，引發全場爆笑。粉專小編打趣表示「這不是喝兩三杯能量飲料就能做到」，還喊話「敲碗2026年與Jolin合作吧」。
【更多東森娛樂報導】
東森陪你跨年／阿妹領軍！全台最頂跨年 網友一面倒全推台東
A-Lin「那魯one」影片爆紅！意外釣出超商、原唱回應了
曹西平猝逝遭疑「冒屍斑不尋常」殯葬業、醫師揭原因
其他人也在看
A-Lin那魯灣全網洗腦！新北烏來711爆紅 網笑：腦中自動播放停不下來
一段即興歌詞，意外成為全民洗腦神曲。A-Lin在跨年舞台拋出的「那魯one」哏，不只唱紅社群，更讓新北烏來一間超商瞬間成為朝聖熱點，時事與行銷完美接軌。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
傳正、副機長爭執！長榮航空聲明：啟動調查
[NOWnews今日新聞]近日媒體報導長榮航空傳出機長、副機長疑似因超速滑行一事引發爭論，更有毆打情況。長榮航空聲明表示，根據該航班的快速存取記錄器資料顯示，速度符合相關法規要求，並無超速情事。同時，...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 16
網傳廚餘機申請後退貨賺5千 台中市府警告：將嚴格查核
台中市政府為因應廚餘禁養豬政策，近日推出家用廚餘機補助計畫，首波釋出一萬個名額。然而網路近期卻流傳可透過「先申請、後退貨」的方式詐領五千元補助金。市府對此嚴正駁斥，強調將嚴格查核，若查獲不法將依法追回款項並追究詐欺等刑責。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
陳亞蘭直言：要對得起觀眾！為了做歌仔戲「賣掉三棟房子」
陳亞蘭3日正式開鏡全新節目《女俠俱樂部》，集結王彩樺、白雲、莊凱勛、謝雨芝（DORA）等人共同參與。王彩樺為了節目，從蹲馬步、跑圓場開始練起，在高溫下操練到差點中暑，回家刮痧滿身瘀青：「這不是綜藝，是修行。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
王世堅4字「諧音春聯」狂吸2.4萬人敲碗：全台都發
王世堅4字「諧音春聯」狂吸2.4萬人敲碗：全台都發EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
A-Lin「那魯one」成迷因！網笑歪：諧音梗還有其他版本
A-Lin「那魯one」成迷因！網笑歪：諧音梗還有其他版本造咖 ・ 1 天前 ・ 4
那魯One那魯Two！A-Lin唱紅這家超商 網笑：免費業配
（記者周德瑄／綜合報導）歌手A-Lin在2026台東跨年晚會即興演唱那魯灣情歌，幽默改編歌詞那魯Seven E […]引新聞 ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
A-Lin「那魯7-11」洗腦！樂團女主唱去年7月就唱過 網友湧入影片朝聖
金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，把跨年晚會當成個人演唱會，飆唱13首歌曲，就連女星A-Lin、戴愛玲都來了，網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」，A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin大唱諧音梗「那魯one那魯two」，讓張惠妹都驚呆。不過這不是A-Lin原創，有網友發現獨立樂團潛各白人主唱撒韻2025年7月也發表過「那魯Seven Eleven」影片，吸引網友湧入朝聖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
中年危機？40歲不想打電動了怎麼辦 網友神回：玩股票更爽
這名網友在PTT Gossiping板上以「對打電動完全沒興趣了，怎辦」為題發文，透露最近購入兩款新遊戲，卻都玩不到幾個小時就失去耐性，完全提不起勁。他不禁懷疑，是不是年過40之後，對遊戲和影視作品的興趣會逐漸下降。貼文引發大量討論，不少網友表示這是正常現象。「年紀到了...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
男團成員神顏被官方認證！獲選「國寶級美貌」室友嘆：跟我不同級別
南韓JYP新生代男團 NEXZ 由6名日本成員、1位韓國成員組成，今（2日）來台，將為明日的演唱會準備，成員們笑說，雖然台北當天偏涼，但和首爾比起來根本算溫和，「一點都不覺得冷」，很快就適應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
終於公開！陳漢典與Lulu日本富士山婚紗照親密互動甜到炸 喜帖插畫超Q
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）即將在本月25日於台北文華東方酒店舉行婚禮，近日喜帖與婚紗照率先曝光。喜帖採用鮮紅色調搭配可愛插畫，文字誠摯，傳達夫妻倆對親友的邀請之意，而婚紗照則選在日本富士山前拍攝，兩人時而鼻碰鼻、時而肩靠肩，甜蜜氛圍溢滿畫面。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
蔡依林23年恩師發聲了 點出啟用外籍編舞出現驚人轉變
「Jolin」蔡依林「PLEASURE」巡演在大巨蛋站順利落幕，她的恩師張勝豐看了跨年場，直言這場演出已超越演唱會，而是一場具備紐約百老匯等級的「大型歌舞音樂劇」，感性表示：「整體而言，這不只是一場成功的演唱會，更像是一份屬於蔡依林此刻狀態的表演藝術總結報告。」自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
「包牌」買彩券能中大獎嗎？知名YouTuber怒砸千萬實測 結果曝光
即時中心／高睿鴻報導人人都有發財夢，但想一夕致富並不容易，所以許多民眾有購買樂透彩券的習慣，若自己能成為幸運兒，就有機會一輩子不愁吃穿。不過，雖說小賭怡情，但如果真的將生計寄託於博弈，下場恐怕不會太好；日本知名YouTuber「Hajime社長」近期就推出一部影片，砸重金實測「包牌」買光彩券行的彩券、以及找網友集資買彩券，並親自公布兌獎結果。而從中獎金額來看，無論是「Hajime社長」或集資網友，顯然都虧慘了。民視 ・ 1 天前 ・ 2
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
MLB》曾埋怨「浪費時間」！道奇主帥揭柯蕭、大谷破冰內幕
洛杉磯道奇隊兩大球星大谷翔平與柯蕭（Clayton Kershaw）之間的深厚情誼，近期成為熱議焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在東京電視台元旦播出的特別節目中，感性揭露這段從「誤解」走向「英雄惜英雄」的動人歷程，也為剛於2025賽季後引退的柯蕭，與接下道奇大旗的大谷翔平，留下完美的世代交替。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
郭富城嫩妻出手闊綽！現蹤上海掃貨黃金 「3大袋戰利品」估破百萬
香港天王郭富城與小22歲的嫩妻方媛結婚多年，本就育有兩女的他們，在去年（2025）11月又迎來第三胎的誕生，家庭生活十分美滿。近日，產後回歸的方媛也曬出在上海逛金飾店的影片，其中她展現驚人購買力也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 25
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 1 天前 ・ 18
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17
Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？
BLACKPINK成員Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈。《V Magazine》於1日曬出她最新封面，只見她一改招牌長髮，換上俐落短鮑伯頭，配上浮誇妝容與復古服裝，再度展現百變魅力。然而，有網友歪樓表示，有幾張照片讓人聯想到于美人與音樂製作人陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3