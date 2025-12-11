不只有可愛動物！盤點《動物方城市2》狂飆破紀錄的5大關鍵！

《動物方城市2》劇照

1. 《動物方程式2》重現迪士尼賣座奇蹟，狂破全球多項紀錄！

2. 感恩節長假及全年齡層助攻，迪士尼重奪家庭市場寶座！

3. 彩蛋密度加倍，影迷二刷尋寶，社群討論度爆表皆關鍵！

【文／千尋少女】2025年底迪士尼動畫強勢回歸！《動物方城市2》以驚人爆發力席捲全球，上映短短5天便進帳5.56億美元，刷新影史動畫電影最大開片、北美感恩節檔最高開片，以及中國影史外片單日最高開片的多項紀錄。至今全球票房9.5億美金，即將挑戰《MINECRAFT麥塊電影》和《星際寶貝：史迪奇》成為今年好萊塢票房冠軍！

《動物方城市2》首週北美以1.56億美元空降冠軍，輕鬆超越《魔法壞女巫：第二部》創下的1.47億美元成績；國際市場也突破4億美元。其中，中國市場就貢獻2.72億美元，並在11/29（週六）以1.04億美元寫下外片在中國市場的單日歷史新高。睽違九年的續作究竟藏著哪些「賣座密碼」？以下帶您解析本片狂飆破紀錄的五大關鍵。

關鍵1｜原創動畫火力全開 迪士尼續作不負經典

疫情後迪士尼動畫一度陷入市場震盪，《奇異冒險》《地球特派員》等皆成績不理想，使觀眾對《動物方城市2》期待又緊張。然而迪士尼這次重新展現原創品牌能量，延續《腦筋急轉彎2》《冰雪奇緣2》《超人特攻隊2》等「隔多年依然爆賣」的續作模式。

《動物方城市2》迪士尼影業提供

《動物方城市2》不僅承接首集的扎實世界觀，更強化角色情感、視覺風格與敘事節奏。口碑同樣亮眼，除了繼承了前作全球破10億美元的口碑基礎，影評網站「爛番茄」影評新鮮度高達92%，觀眾爆米花指數更衝上96％，證明其成功絕非偶然，而是「經典回歸」模式再次奏效，完美滿足了全球觀眾積累多年的期待。

《動物方城市2》迪士尼影業提供

關鍵2｜完美上映時機 感恩節長假強勢助攻

本片選在北美感恩節檔期上映，被視為迪士尼連續兩年卡位成功的策略。感恩節五日長假向來是家庭觀眾的黃金強檔，去年《海洋奇緣2》在同檔期締造亮眼成績，而今年《動物方城市2》更延續節慶優勢，一路跨入聖誕、新年甚至一月淡季，使票房長尾效應更加強烈。

對比2016年首集在三月上映，最終累積10億美元，續作改於節慶強檔登場，避開超級英雄與夏季大片的激烈競爭。感恩節假期讓家庭客層能集中入場，加上強口碑持續發酵，使本片從開局便占盡優勢，穩坐年底檔期的最大贏家。

《動物方城市2》迪士尼影業提供

關鍵3｜闔家觀賞需求爆發 全年齡片型成票房主力

後疫情時代、串流崛起，加上超級英雄疲軟，好萊塢市場急需能吸引全年齡觀眾的內容。《獅子王：木法沙》《超級瑪利歐兄弟電影版》《星際寶貝：史迪奇》等作品的賣座，證明家庭片仍是票房的最大票倉。

《動物方城市2》延續首集幽默、多層次寓意與溫和不暴力親的風格，吸引大量親子客層。續作笑點更密集、角色弧線更完整，打造「小孩看熱鬧、大人看細節」的多層次觀影體驗，也提升觀眾二刷意願。在高度分眾的市場環境下，本片成功抓住跨年齡層的情感共鳴，成為2025年最具全民影響力的動畫片型代表。

《動物方城市2》劇照

關鍵4｜中國市場爆發性成長 票房占比超過四成

本片能創下超乎預期的開片奇蹟，最大推力來自中國市場的驚人爆發力。首周便拿下2.72億美元，僅周六單日就貢獻1.04億美元，刷新美國電影在中國的單日紀錄。其週末成績更躍升中國影史好萊塢電影開片亞軍，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》。

2016年首集在中國累積2.36億美元，而續作僅三天便超越前作總票房，讓外媒驚呼「難以置信」。在好萊塢電影普遍於中國走弱的近年，《動物方城市2》逆勢狂飆，顯示本系列在華語市場仍具強大情感連結，也成為全球票房的重要引擎。

《動物方城市2》劇照

關鍵5｜滿滿驚喜彩蛋 社群討論度爆棚

《動物方城市2》不僅是一部續集，更是一封寫給影迷的驚喜情書，塞滿比首集更密集、更狂的電影彩蛋。從《料理鼠王》到《媽的多重宇宙》，再到《沉默的羔羊》，動畫師將多部經典以幽默方式融入劇情，例如浣熊廚師橋段一次致敬兩部作品，羊咩咩副市長的玻璃牢房重現漢尼拔場景，都引發影迷熱烈討論。

極地追逐戲中的樹籬迷宮再度致敬《鬼店》，尼克用平底鍋敲昏暈蓋瑞呼應《魔髮奇緣》，茱蒂在百年慶典的服裝車重線《樂來越愛你》艾瑪史東的造型。這些精心設計的細節大幅提升成年觀眾的觀影樂趣，也讓社群平台充滿分析與彩蛋懶人包，使本片熱度延燒至戲院外。

《動物方城市2》劇照

《動物方城市2》劇情提要

首集事件後，茱蒂與尼克正式成為警局搭檔，但兩人性格迥異，合作摩擦不斷。局長甚至威脅將兩人拆夥。此時，一位神祕角色「蓋瑞」的現身，使整座城市陷入新一波混亂，牽動黑幫勢力、政治角力與未解的過去秘密。為了查明真相，茱蒂與尼克潛入城市從未被揭開的新區域，也在驚險過程中面臨信任與默契的劇烈考驗。看似堅不可摧的搭檔關係，也將迎來前所未有的挑戰。

