不只有台灣！矢板明夫曝「3大援軍」助選高市早苗：勝券在握

國際中心／倪譽瑋報導

日本首相高市早苗宣布解散國會，賭上自身首相職位，力拚所屬自民黨拿下眾議院多數，再配合執政夥伴日本維新會，讓施政更為穩固。資深媒體人矢板明夫發文分析，除了高市早苗的個人魅力，還有台灣的投資、美國表態支持、日本當地政敵恩怨和解，自民黨民調高可謂「已經勝券在握了。」

矢板明夫指出，日本的眾議院選舉已經進入最後階段，從目前各家民調來看，自民黨勝選的可能性非常高；他點名以下三股強力援軍，讓自民黨的氣勢一路往上衝。

第一股援軍來自台灣，近期台積電董事長魏哲家拜訪日本，高市早苗在選舉最忙的時候取消助選行程，特地回到東京接見魏哲家；而魏哲家也表示將在日本設立三奈米先進製程「這件事對日本選民來說非常有感。不是口號，而是實實在在的投資、工作機會與產業升級」對高市政府而言，等於向選民證明力挺台灣得到了回報。

第二股援軍來自美國，現任美國總統川普公開表態支持高市早苗，矢板明夫認為「這在日本選舉中是非常罕見的」，美國向來不輕易押寶，一旦表態，背後一定經過完整評估；有美國的支持，讓不少日本選民認為，高市的路線不但站得住腳，而且在國際上是被看好的。

第三股援軍來自日本當地，東京都的小池百合子知事與自民黨有過不少恩怨，在高市早苗上任後，小池百合子多次親自拜訪、低姿態溝通，最終促成和解；如今還騰出時間，為東京多位自民黨候選人站台「對選情的加分效果非常明顯。」最後矢板明夫總結，高市早苗有個人魅力，加上台灣、美國、東京地方勢力的支持「自民黨已經勝券在握了。」

