不只有吃湯圓 冬至傳統鑑古知今

昨天是冬至，您有吃到湯圓嗎？因為時差的關係，有些國度才剛剛過冬至，而且，全球各地都有著不同習俗，迎接冬至到來，大多都圍繞著保健、祈福，以及替冬天做好準備。像是中國大陸北方，就保留吃餃子的傳統。

天剛破曉、掌聲響起遊客 克萊頓：「我來這裡已經15年了，我覺得這裡的能量太神奇了。」

來自世界各地遊客、來到英國巨石陣、迎接冬至第一道曙光 格林威治皇家天文台天文學家 福斯特：「對我們北半球的人來說，冬至每年一次通常在12月21日，這天地球傾斜角度最大 遠離太陽，我們接收到的陽光直射較少，日照時間也最短。」

冬至標誌著季節更迭，全球各有不同慶祝方式。格林威治皇家天文台天文學家 福斯特：「縱觀歷史 不同的文明，都有慶祝冬至的習俗，甚至可以追溯到古代文明。」

埃及古城勒克索的卡納克神廟前、數百人聚集，每年只有這一天、陽光不偏不倚直射神廟，大家紛紛拿起手機拍下這奇景 伊朗的冬至慶祝活動、稱為 雅爾達節 ，是波斯文化中一個古老而重要的節日，象徵著光明戰勝黑暗、迎接新生。 水果攤販 ：「這天一直以來都是家人團聚，但現在物價高昂 ，已經不像以前那樣，人們可以邀請全家老小一起來了。」

原本是全家團聚享用水果、堅果，並朗讀詩歌的歡慶時刻，但是國際制裁加劇經濟困境、購買人潮大減，為今年的慶祝活動蒙上陰影。

