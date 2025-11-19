不只有教室能教學 興大乳牛場拿下動物福利標章

中興大學畜產試驗場通過動物福利標章評鑑，成為全國首座獲認證大學畜牧試驗場。（圖／中興大學）

興大畜產試驗場引進自動榨乳設備，乳牛排隊等榨乳。（圖／中興大學）

近來台灣接連爆發非洲豬瘟案例與雞蛋芬普尼超標事件，凸顯畜牧場管理與動物照護環境的重要性；在一片食安焦慮中，中興大學農資學院畜牧試驗場今年通過台灣動物社會研究會「動物福利標章」乳牛場評鑑，成為全國首座取得認證的大學附設畜牧試驗場，為高教與畜牧專業結合樹立新示範。

中興大學畜產試驗場場長王建鎧表示，動物福利標章制度參考國際指標，由國內動物科學、獸醫及產業專家共同制定，強調經濟動物在舒適、安全、健康的環境中飼養，這不僅影響動物福祉，也攸關最終乳品、肉品與蛋品的品質。他表示，「教育場域參與外部審核，就是希望以更高標準要求自己。」

廣告 廣告

興大本次取得標章，被視為三項指標性成果。首先，教育場域首度以正式牧場身分接受第三方評鑑，讓動物照護從課堂理念落實到現場管理。其次，試驗場由動科與獸醫團隊共同照護，本次評分高於通過牧場平均，顯示教學牧場也能展現專業牧場的水準。第三，在飼養空間設計、健康監測及紀錄管理等面向均達良好標準，呈現教育與動物福利可以並行的模式。

目前興大飼養的經濟動物包括雞、鴨、鵝、乳羊、乳牛及豬。校方表示，畜牧業全球趨勢逐漸轉向更高的動物福利要求，而教育端的責任不只是培育技術，更要讓學生理解動物福祉與生產效能之間的連動。

興大強調，此次參與評鑑並非為了分數，而是希望學生能從課本走入現場，親身理解動物生活品質如何透過制度化管理被落實，讓未來投入產業的畜牧與獸醫人才都能以更高標準回應社會期待。

更多中時新聞網報導

陳雪甄強勢搶獎 葉子綺無畏迎戰

柯煒林演技炸裂鬥張震自然派

民歌50 李翊君領唱〈萍聚〉 趙詠華瘦8公斤