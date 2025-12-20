不只有消波塊！從高美濕地到沙鹿肉圓 探索台中海線風中純樸的魅力
說到台中海線，第一個浮現在大家腦中的地標，絕對是「高美濕地」。（圖片來源／高美濕地旅遊網）
台中除了市區的勤美、草悟道與逢甲夜市外，還有一片常被忽略卻充滿故事的地方——海線地區。這裡涵蓋沙鹿、梧棲、清水、大甲、大安、龍井一帶，少了市中心的喧囂，卻保有濃濃的人情味與生活節奏。當城市夜生活正熱鬧，海線的街頭早已靜下來，只剩下便利商店與永和豆漿的燈光。對許多外地遊子而言，這份「早睡的單純」反而是最懷念的家鄉風景。
天空之鏡與海風試煉 高美濕地的自然奇景
說到台中海線，第一個浮現在大家腦中的地標，絕對是「高美濕地」。這裡早在日治時期就以「高美海水浴場」聞名，如今更以壯闊的潮間帶與成排風力發電機成為觀光亮點。
當夕陽灑落在水面上，整片濕地彷彿化作一面巨大的鏡子，映照出雲彩與人影，被譽為「台版天空之鏡」，也入選全球七大天空之鏡之一。走在木棧道上，可以看到彈塗魚、招潮蟹在泥地裡穿梭，遠處還有候鳥覓食的景象，高美濕地不僅浪漫，也是一處重要的生態保護區。
不過想拍到最美的倒影，可得掌握潮汐時間，水退得剛好時才能映出完整天色。尤其冬季時海線風勢驚人，站在木棧道上常會被吹得東倒西歪，當地人笑稱「在高美濕地拍照，要有被風吹成模糊照的心理準備」。
大肚藍色公路、清水眷村 海線風景不止一種
除了海邊，高地景點同樣吸引人。位於望高寮附近的「大肚藍色公路」，原本只是自行車友口耳相傳的練車場地，因爬坡難度高、視野遼闊而出名。白天時，蜿蜒公路與藍天相映成趣；夜晚街燈亮起，藍紫色的冷光彷彿兩條發光帶，宛如一串藍寶石項鍊，成為情侶約會與攝影愛好者的熱門地點。
若想感受人文風情，可以走進清水眷村文化園區。這裡原是日治時期留下的眷村聚落，經修復後保留紅磚矮房、老屋瓦與歲月痕跡，並結合展覽、文創市集與常設活動，讓人一窺早年軍眷生活的風貌。園區附近也隱藏許多知名的擀麵老店，各有擁護者與不同風味，是饕客心中不可錯過的海線味道。
距離眷村不遠的港區藝術中心則是海線少見的藝術展演空間，建築現代簡潔，館內常有戲劇、音樂與地方藝術家的展覽，展現海線不同於漁港印象的文藝氣息。從懷舊到創新，這兩個景點形成了「老靈魂與新創意」的對話。
海線的家鄉味：從清水米糕到沙鹿肉圓
若說海線最令人難忘的，是那一口在地味。清水米糕是當地的靈魂小吃，各家口味不同，從阿財米糕到阿滿米糕，都有死忠粉絲。米飯粒粒分明、滷汁香濃，搭配油蔥與花生粉，簡單卻深刻。
清水人笑稱這裡是「米糕界的戰國時代」，多到可以辦一場「米糕馬拉松」。旅遊 Youtuber 千千團隊也曾造訪拍攝，可見其人氣之高。
此外，雖然彰化肉圓名聞遐邇，但在地人更推崇沙鹿肉圓。外皮Q彈、內餡有筍丁與肉塊，配上特製蒜香醬汁，一口咬下就是記憶中的「家鄉味」。只是這份熟悉的油香，也提醒著年紀漸長的海線人：「家的味道很好吃，但熱量真的有點高。」
新地標登場：台中海生館帶動話題
近期最受矚目的消息，是台中海生館正式開幕。這座位於梧棲的全新地標結合教育、觀光與休閒，被視為海線觀光升級的重要一步。雖然部分網友與 YouTuber 對其票價與CP值意見不一，但仍吸引許多家庭與旅人前來朝聖。
主持人梅笑說：「我自己還沒去，但已經被朋友洗版了，感覺不久之後就會成為台中人週末的新據點。」
海線風景，慢一點更迷人
從海風吹拂的高美濕地，到夜裡閃爍的藍色公路，從清水眷村的人情故事，到米糕與肉圓的家鄉味，台中海線正以屬於自己的步調，串起自然與人文的多層次魅力。或許這裡沒有華麗的商圈，也沒有密集的公車線路，但有溫度、有風、有味道。那是一種——消波塊都擋不住的生活感。
延伸收聽
更多有趣的冷知識與旅遊奇聞請鎖定各大Podcast頻道《梅事找事 Mei Queen of Curiosity》，這是一個專屬於好奇心的頻道，帶你從地理、文化到旅行大小事一起探索！
《梅事找事 Mei Queen of Curiosity》https://linkgoods.com/meiqueenofcouriosity
每週二中午 12 點準時上新集，別忘了訂閱＋開啟通知喔！
更多信傳媒報導
立委促成產官學醫的合作 高雄榮總導入AI骨鬆輔助診斷技術
迎風而來．走進海口——2025 落山風藝術季冬登場
12月20日「北美館日」 當日全館免費開放參觀
其他人也在看
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 29
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 47
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 18
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 67
張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯
昨（19日）犯下多起縱火案、殺人案的27歲男子張文，在逃亡時墜樓身亡，其雙親昨夜趕抵警局製作筆錄，最後不發一語地離開，事隔一夜，兩人再度現身二殯解剖中心，同樣低調不語便走入室內。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 39
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 192
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 1 小時前 ・ 15
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 446
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 62
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 700
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 17
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 8
等紅綠燈遭張文割喉！騎士倒地氣絕 家屬憤慨：他殺了我弟弟
27歲男子張文昨（19日）持刀、煙霧彈大鬧北車、中山商圈，他的恐怖行為接連奪去3條人命，其中1人正是在路口停等紅綠燈的機車騎士，突然間遭張文攻擊遇害，送醫搶救宣告不治，死者家屬得知消息後憤慨地說：「他殺了我弟弟！」中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
不只砍人還縱火！張文大屠殺前行徑曝光「潑汽油點火」
即時中心／廖予瑄報導台北車站今（19）日傍晚5時許發生隨機殺人事件，來自桃園的27歲張文在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死6傷。據警方調查，張在作案前，下午時已在多處先行縱火，而後再至北車及中山捷運站進行無差別攻擊。民視 ・ 1 小時前 ・ 32