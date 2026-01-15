不只有石油！沙烏地阿拉伯挖出「242噸新金礦」

沙烏地阿拉伯天然資源得天獨厚，除了豐富的石油，更探勘出驚人的金礦。示意圖，路透社



沙烏地阿拉伯以往給人的印象是有豐富的石油，不過該國近年推動經濟轉型，沙烏地國營礦業公司（Maaden）12日宣布，在境內4個礦區發現總計780萬盎司（約242公噸）的金礦，可見沙國礦產潛力深不可測。

據《印度時報》報導，此次發現的金礦來自沙烏地國營礦業公司的大規模鑽探計畫，範圍涵蓋現有礦場、早期探勘區以及全新開發的礦點。最受矚目的是旗艦礦區曼蘇拉馬薩拉（Mansourah Massarah），黃金儲量比前一年大幅增加300萬盎司（約93公噸）。

主礦區之外，烏魯克20/21（Uruq 20/21）與烏姆阿斯薩拉姆（Umm As Salam）共發現167萬盎司（約51公噸），而瓦迪賈瓦（Wadi Al Jaww）地區首度確認有380萬盎司（約118公噸）儲量。

沙烏地國營礦業公司執行長威爾特（Bob Wilt）表示，探勘的結果證實了公司長期策略是正確的，並且支持繼續投資挖取金礦資源。沙烏地礦業公司指出，曼蘇拉馬薩拉礦區具有相當大的潛力，鑽探作業將持續到2026年，預計帶來更多的財富成長空間。

